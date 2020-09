Edge sam wymyśli za ciebie nowe hasło. Bezpieczne i trudne do złamania

Edge, podobnie jak większość konkurencyjnych przeglądarek, może pełnić rolę prostego menedżera haseł. Microsoft idzie jednak o krok dalej i już testuje generator bezpiecznych danych logowania. By oduczyć nas złych nawyków.

Jak wymyślić niepowtarzalne hasło, które na pewno będzie trudne do złamania tradycyjnymi metodami? Jeżeli korzystamy z przeglądarki Edge, niedługo przestanie to być naszym zmartwieniem. Ta bowiem – jeśli jej na to pozwolimy – może sama za nas wygenerować bezpieczne hasło. I na życzenie zapamiętać je w ramach naszego Konta Microsoft.

Funkcja ta jest póki co dostępna w ramach kanałów testowych Dev i Canary. Nie jest jednak ukryta za żadną flagą, a więc najpewniej za kilka tygodni trafi do produkcyjnej wersji przeglądarki – a więc do tej, jakiej używają zwykli użytkownicy.

Generator haseł w przeglądarce Edge. Jak to działa?

Przeglądarka rozpoznaje formularze do rejestracji nowych kont i proponuje nam wówczas wygenerowanie automatyczne hasła pod stosownym polem. Propozycję możemy zatwierdzić bądź zignorować. Stworzone hasło możemy też przypisać do Konta Microsoft, co nam przeglądarka zaproponuje. Jeżeli się zgodzimy, będzie ono nam automatycznie uzupełniane na wszystkich naszych urządzeniach z Edge’em.

Funkcję tę można oczywiście wyłączyć, z obawy o prywatność czy też po prostu z uwagi na fakt, że możemy preferować inny generator haseł. Wyłączymy ją w ustawieniach przeglądarki w sekcji Profile w dziale Hasła, jak na zrzucie ekranowym powyżej.

Generator haseł na razie testowany jest w Edge’u na Windowsa i macOS-a. Do edycji na Androida, iOS-a i iPadOS-a ma trafić w późniejszym terminie. Nadal też czekamy na testowany pionowy interfejs otwartych kart – osobiście bardzo jestem ciekaw czy ten pomysł ma sens i jak sprawdzi się w codziennej pracy.