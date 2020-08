Karty na opak. Microsoft Edge obraca interfejs o 90 stopni

Jakiś czas temu Microsoft zapowiadał, że jego przeglądarka wkrótce umożliwi zmianę domyślnego widoku otwartych kart. Zamiast w poziomie, ich lista będzie wyświetlana w pionie. W końcu wiemy, jak to wygląda.

Niemal każda przeglądarka internetowa wyświetla wszystkie otwarte karty w poziomie, wzdłuż paska tytułowego. To logiczne miejsce na ich umiejscowienie – tytuły kart logicznie pasują do sąsiedztwa paska tytułowego okna przeglądarki. A że niemal każdy komputer podłączony jest do panoramicznego wyświetlacza listowanie ich na dłuższym z boków ma sens.

Zdaniem Microsoftu można to zrobić inaczej. Niekoniecznie lepiej dla każdego z użytkowników – ale właśnie dlatego będziemy mogli sami decydować, jaki tryb pracy wolimy. Przeglądarka Edge będzie mogła wyświetlać listę otwartych kart w pionie – po lewej stronie, w ramach automatycznie ukrywanego menu.

Microsoft Edge i pionowa lista otwartych kart. Wiemy, jak to będzie wyglądać.

Mimo że o nowości słyszeliśmy już dość dawno, bo pod koniec marca, to do tej pory nie mogliśmy jej przetestować. Pionowe karty nie są dostępne pod żadną flagą, nawet we wczesnej wersji rozwojowej Canary przeglądarki Edge. Wygląda jednak na to, że funkcja w końcu zaczyna trafiać do pierwszych testerów. U siebie jej jeszcze nie widzimy, ale na szczęście inni podzielili się ze światem jej wyglądem.

Przycisk do zmiany widoku interfejsu znajduje się w lewym górnym rogu przeglądarki, więc w każdej chwili łatwo możemy go zmienić. Być może zbyt łatwo – przycisk znajduje się w miejscu potencjalnie narażonym na przypadkowe kliknięcia – ale o tym jeszcze się przekonamy, kiedy aktualizacja trafi i do nas.

Widok pionowych kart nie jest jeszcze przypisany do żadnej konkretnej wersji Edge’a – więc nie wiemy jeszcze, kiedy trafi do zwykłych użytkowników.

