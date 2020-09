Do sieci trafiły pierwsze informacje na temat nowej wersji przystawki do telewizora od Google’a. Chromecast nowej generacji, który będzie sprzedawany razem z pilotem, ma przed nami coraz mniej tajemnic.

Chromecast to jedno z najbardziej udanych urządzeń Google'a. Ta śmiesznie tania przystawka do telewizora pozwala zrobić namiastkę Smart TV z niemalże dowolnego ekranu wyposażonego w port HDMI. Do tej pory do uruchamiania streamingu wideo z serwera bezpośrednio na to niepozorne urządzenie wykorzystywane były urządzenia mobilne i komputery, które były jedynie pilotami.

Już niedługo w sprzedaży pojawi się zupełnie nowa wersja tego gadżetu, która ma własny system operacyjny i daje użytkownikowi dostęp do aplikacji — oznacza to, że inne urządzenie do jego obsługi nie będą już potrzebne. Walmart popsuł jednak Google’owi niespodziankę i sprzedał jeden egzemplarz Chromecasta nieco zbyt wcześnie. Dzięki temu wiemy już, czego się po nim spodziewać.

Do sieci za sprawą użytkownika serwisu Reddit o nicku u/fuzztub07 trafiło kilka zdjęć samego urządzenia oraz sprzedawanego razem z nim pilota i dołączonej do zestawu instrukcji, a także wideo prezentujące odświeżony interfejs. Dzięki temu otrzymaliśmy potwierdzenie, że Google planuje teraz promować markę Google TV zamiast dotychczasowego Android TV.

Dzięki zdjęciom i instrukcji już wiemy, że Chromecast, podpinany bezpośrednio do portu HDMI, zasilany jest poprzez złącze USB-C. Kabel można podpiąć do ładowarki w gniazdku lub do portu USB w telewizorze. Obecny w zestawie pilot nie ma złącza ładowania, gdyż wykorzystuje dwa paluszki w rozmiarze AAA.

W przystawce Chromecast z Google TV zabrakło za to portu Ethernet.

Oznacza to, że konsumenci, którzy będą chcieli skorzystać z urządzenia, muszą połączyć się z siecią Wi-Fi. Warto zadbać o jego dobrą przepustowość — urządzenie pozwala na odtwarzanie wideo w rozdzielczości 4K i obsługuje tryb HDR. Wspiera ono także tryb HDMI-CEC, który pozwala na włączanie i wyłączanie telewizora, ale nie ma wbudowanej diody IR. Do urządzenia można podpiąć słuchawki z modułem Bluetooth.

Systemem operacyjnym zainstalowanym na nowym Chromecaście jest nie Android TV, tylko Google TV, który bazuje na Androidzie 10. Wspiera on tworzenie kont wielu użytkowników, a oprócz instalacji aplikacji z Google Play można wgrywać na niego programy z innych źródeł. Na ekranie głównym widać przy tym treści z programów, których jeszcze nie instalowano — próba ich obejrzenia sugeruje wgranie aplikacji.

Na start w amerykańskiej wersji nowego Chromecasta dostępne są między innymi następujące programy:

Netflix;

YouTube;

Amazon Prime Video;

Disney Plus;

YouTube TV;

Sling;

Hulu;

Peacock;

HBO Max;

Spotify.

Przystawka i pilot zostały wycenione przez Walmart na 49,98 dol. i to o ok. 60 proc. więcej niż trzeba zapłacić za przystawkę Chromecast 3. generacji, która obecnie sprzedawana jest za 29,99 dol. ale też o ok. 28 proc. mniej niż kosztuje wyceniony na 69 dol. Chromecast Ultra. Oznacza to również, że w Polsce to nowe urządzenie, jeśli w ogóle doczeka się dystrybucji w naszym kraju, może kosztować ponad 200 zł.