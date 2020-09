Android 11 już jest. Pierwsi szczęśliwcy mogą go pobierać

Nowy mobilny system operacyjny od Google’a został właśnie oficjalnie zaprezentowany. Już lada moment pierwsi entuzjaści będą mogli pobierać Androida 11 na swoje smartfony.

Android 11 rozwijany jest już od kilku miesięcy i teraz przyszła kolej na jego oficjalną prezentację. Co prawda ze względu na specyfikę tego systemu, zanim się on na dobre przyjmie na rynku, miną miesiące, jeśli nie lata, ale pierwsi szczęśliwcy będą się cieszyli aktualizacją lada moment. Podsumowujemy, na jakie nowości mogą liczyć.

Android 11 — chaty w sekcji powiadomień i multitasking

Jedną z nowości w kolejnej wersji systemu Google’a jest możliwość przeniesienia konwersacji w ramach komunikatorów internetowych prosto do dedykowanej sekcji w centrum powiadomień. Wybranym rozmowom od np. ulubionych kontaktów można nadawać priorytet, by ich nie przegapiać.

Oprócz tego tzw. bąbelki ułatwią korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Możliwość otwierania wiadomości z różnych komunikatorów w wyskakującym okienku podobnym do tego, jakie od lat stosuje Facebook Messenger, ułatwi prowadzenie rozmów bez przerywania aktualnie wykonywanej czynności.

Android 11 — menu smart home, Android Auto i muzyka

Google znalazł ciekawe miejsce na kontrolki urządzeń wpiętych do systemów Smart Home. Nie trafią one do przeładowanego centrum powiadomień ani do ekranu multitaskingu, tylko do menu pozwalającego na wyłączanie i restartowanie telefonu, które wywołuje się poprzez przytrzymanie przycisku blokady.

Nowości doczeka się też Android Auto, które od teraz ma działać w trybie bezprzewodowym. Zmienił się przy tym sposób kontrolowania odtwarzania multimediów. Android 11 pozwoli w dużo prostszy sposób zmienić wyjście audio z np. głośnika na słuchawki.

Android 11 — nagrywanie ekranu

Kolejną ze zmian w Android 11 jest opcja nagrywania ekranu. W takim nagraniu może zostać uwzględniony dźwięk zarejestrowany mikrofonem lub wydobywający się z urządzenia (albo oba).

Android 11 — na co jeszcze można liczyć?

nowe jednorazowe pozwolenia na dostęp do mikrofonu, aparatu i lokalizacji pomogą chronić prywatność;

automatyczne resetowanie pozwoleń udzielonych dawno nieużywanych aplikacjom, o czym użytkownik zostanie powiadomieniom;

dodatkowe aktualizacje komponentów systemu wysyłane poprzez usługi Google Play;

usprawnienia ochrony prywatności w systemie Android w wersji Enterprise dla firm.

Google zapowiada przy tym, że smartfony Pixel 2 lub nowsze otrzymają kilka unikalnych funkcji pozwalających na „organizowanie i zarządzanie swoim telefonem” w postaci inteligentnych folderów. Wymieniane tutaj są też sugestie aplikacji na ekranie głównym bazujące na nawykach posiadacza smartfona, automatyczne podpowiedzi podczas pisania oraz możliwość zaznaczania tekstu i obrazków z poziomu screenshotów.

Android 11 — dla kogo w pierwszej kolejności?

Nowy system operacyjny Google’a dla smartfonów trafi na wybrane urządzenia z rodziny Pixel oraz kilku innych firm. Wśród nich znalazły się takie marki jak OnePlus, Xiaomi, Oppo i Realme. W przypadku telefonów Google’a wspierane są modele:

Google Pixel 2 i Pixel 2 XL;

Google Pixel 3 i Pixel 3 XL;

Google Pixel 3a i Pixel 3a XL;

Google Pixel 4 i Pixel 4 XL;

Google Pixel 4a.

Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.