Bezprzewodowe Android Auto prawie dla wszystkich. Wystarczy Android 11 i WiFi 5 GHz

Funkcja bezprzewodowej łączności z samochodem w ramach Android Auto nie będzie już ograniczona tylko do telefonów Galaxy i Pixel. Ta pojawi się w każdym telefonie z Androidem 11.

Od ponad dwóch lat możliwe jest łączenie telefonu z Androidem ze zgodnym z nim samochodem w sposób bezprzewodowy. To znaczy każdy telefon z systemem Google’a podłączymy do każdego samochodu z Android Auto – ale metodą przewodową, przez złącze USB. Tylko telefony Pixel i Galaxy pozwalały na łączność bez kabelków.

Bezprzewodowa łączność z Android Auto dla wszystkich telefonów z systemem Android 11.

Google poinformował, że każdy telefon komórkowy z systemem Android 11 pozwoli na bezprzewodową łączność z samochodem. Tyczy się to zarówno urządzeń ze zwykłym Androidem, jak i tych z jego ultralekką odmianą Android Go. Nie ma haczyków? No dobrze, jest jeden. I nie chodzi o fakt, że przecież nie każdy telefon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Telefon musi być zgodny z siecią Wi-Fi 5 GHz. Jeżeli nasz telefon potrafi się łączyć wyłącznie z sieciami 2,4 GHz, bezprzewodowa łączność Android Auto nie będzie dostępna. Google zastrzega też, że w wybranych krajach bezprzewodowa łączność nie będzie działać – z uwagi na przepisy dotyczące wykorzystywania pasma radiowego 5 GHz w pojazdach.

Posiadacze telefonów i samochodów z Android Auto nie muszą nic robić poza czekaniem na potencjalną aktualizację do nowej wersji systemu. Po aktualizacji łączność powinna być od razu dostępna, bez dalszych kroków konfiguracyjnych. Obawiamy się jednak, że większość z nas Androida 11 zobaczy dopiero przy okazji wymiany telefonu na nowy.



