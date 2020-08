Uważaj, bo Google zmienia treść maili. Albo to błąd, albo nowy sposób wciskania reklam

29 interakcji

To nie jest dobry moment na takie błędy. Usługa Gmail z jakiegoś względu automatycznie podmienia linki, które wysyłamy odbiorcom. Konkretniej, łącza do spotkania na Zoomie uzupełnia o te do Google Meet.

Używasz Gmaila i nie rozumiesz, czemu na ostatnich wideokonferencjach na platformie Zoom pojawiała się tylko część z zaproszonych osób? Pewnie wszyscy chcieli w nich uczestniczyć, ale druga część spotykała się na zupełnie innej, konkurującej z Zoomem platformie. Byli na Google Meet – równie zdumieni, że ciebie tam nie ma.

Gmail zamiast na spotkanie na platformie Zoom odeśle cię do Google Meet. Ku zdziwieniu zapraszającego.

Na skutek usterki (działanie to jest tak głupie, że nie dopuszczam możliwości świadomego działania) usługa Gmail wyszukuje łącza do spotkań na Zoomie w wysyłanej korespondencji, po czym tworzy identyczne spotkanie w konkurującej z Zoomem usłudze Google Meet. O problemie donieśli jako pierwsi czytelnicy serwisu MSPoweruser.

Powyższy zrzut ekranowy przedstawia maila wysłanego przez Gmaila za pośrednictwem aplikacji Microsoft Poczta i Kalendarz. Co oznacza, że zmiana nie jest dokonywana w aplikacji Gmail, a już na serwerze Google’a.

Jest to bez wątpienia działanie mające w nieuczciwy sposób odbierać konkurencji użytkowników… przy założeniu, że jest ono świadome. Szczerze wątpię, bo tak jak Google ma nieco grzechów za uszami, tak nie jest rządzony przez ludzi mało inteligentnych. A przecież na dziś firma jest obiektem wielu postępowań o nadużywanie pozycji rynkowej – prezes Google’a w tej sprawie niedawno zeznawał przed kongresem Stanów Zjednoczonych. Działanie z premedytacją byłoby najzwyczajniej w świecie niemądre.

