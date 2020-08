13 interakcji

Polska znalazła się w klubie 22 państw, które jako pierwsze otrzymają dostęp do usługi xCloud dla smartfonów i tabletów z Androidem. Już niebawem będziemy mogli grać w ponad 100 hitów z Xboksa One i Windows 10 na urządzeniach mobilnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate.

Kończysz grać w Gears 5 na Xboksie One, wsiadasz do autobusu i jedziesz na zajęcia. Wystarczy jednak, że wyciągniesz smartfon z kieszeni i możesz kontynuować swoją przygodę. Dokładnie tam, gdzie skończyłeś ją na konsoli. Inny scenariusz: relaksujesz się przy Sea of Thieves w salonie, ale żona chce obejrzeć ulubiony program. Bierzesz tablet, wychodzisz do ogrodu i tam wznawiasz zdobywanie siedmiu mórz.

Już niebawem powyższe scenariusze staną się możliwe. Usługa xCloud lada moment będzie dostępna dla polskich graczy. Nasz kraj jest jednym z pierwszych, gdzie korzystanie z xCloud stanie się możliwe. Pozostałe państwa wybrane przez Microsoft to Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Finlandia, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Słowacja, Południowa Korea, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo oraz oczywiście Stany Zjednoczone.

xCloud pozwoli na zdalne granie, gdziekolwiek jesteś, już od 15 września 2020 r.

W przeciwieństwie do takich usług jak Remote Play dla PlayStation 4 xCloud nie będzie wiązać graczy żadnymi fizycznymi ograniczeniami. Nie musimy być podłączeni do tej samej sieci co nasza konsola Xbox One. Nasz Xbox nie musi być nawet włączony, ponieważ to nie z niego będziemy strumieniować obraz rozgrywki. xCloud opiera się bezpośrednio na serwerowniach i centrach danych Microsoftu, pomijając konsolę jako niezbędny element układanki.

Oznacza to, że dostęp do swoich gier (wraz ze swoimi stanami zapisu!) będziemy mieli np. leżąc w szpitalnym łóżku wiele kilometrów od domu. W gry z Xboksa zagramy pod namiotem, nad jeziorem albo w hotelu. Warto dodać, że xCloud będzie także wspierać rozgrywkę co-op. Wystarczy, aby drugi domownik sięgnął po smartfon lub tablet i już można wspólnie przechodzić kampanię Gears 5 na dwóch ekranach. Wszystko, czego potrzebujemy, to mobilne urządzenie z Androidem, bezpłatna aplikacja xCloud, konto Xbox Live/Microsoft oraz aktywny abonament Xbox Game Pass Ultimate.

Cena takiego abonamentu to 55 złotych miesięcznie. W ramach subskrypcji gracze otrzymują dostęp do ponad 100 bezpłatnych gier na Xboksa One oraz Windows 10, zniżki na cyfrowe produkcje, a także abonament Xbox Live Gold oraz usługę xCloud. Pierwszy miesiąc członkostwa w programie kosztuje zaledwie 4 złote.

Usługa xCloud jako część abonamentu Xbox Game Pass Ultimate to doskonała decyzja.

Już teraz suma korzyści płynących z Game Passa jest naprawdę pokaźna. Dostajemy wszystkie gry wydawane przez Microsoft w dniu premiery, nie płacąc za nie ani złotówki. Do tego zyskujemy dostęp do pokaźnej biblioteki gier zewnętrznych wydawców na Xboksie One oraz PC z Windows 10. To główne zalety programu, dzięki któremu przeciętny gracz dostaje aż nadto bardzo dobrych pozycji do ogrania, wydając 1/4 ceny nowej konsolowej produkcji.

xCloud sprawia z kolei, że wszystkie te tytuły będą zawsze dostępne, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Wystarczy urządzenie z Androidem. Do mobilnego sprzętu bez problemu podłączymy kontroler Microsoftu albo pad DualShock 4 od Sony, dzięki czemu nie musimy grać przy pomocy cyfrowej nakładki z przyciskami, naniesionej na dotykowy ekran.

Gears of War, Halo, Forza Horizon, Minecraft, Forza Motorsport, Ori, Sea of Thieves, State of Decay - wszystkie te serie zmieścimy teraz wewnątrz kieszeni spodni. A do tego masę innych gier, jak Red Dead Redemption 2, Wiedźmina 3, Destiny 2 czy Yakuzę Kiwami. Pozostaje tylko pytanie, jak dobrze będzie działać xCloud oraz jakie połączenie będzie wystarczające, aby bawić się w 60 klatkach i jakości 1080p bez widocznych artefaktów. Dowiemy się tego niebawem, ponieważ usługa startuje w Polsce już 15 września 2020 r, w formie otwartej bety dla systemu Android.

