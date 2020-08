Gra Total War Saga: Troy za darmo. Spiesz się, odbiór tylko dziś

Wygląda na to, że Epic Games nie tylko ma nowy, świetny tytuł na wyłączność, to na dodatek szykuje mu wielką premierę. Dziś od 15:00 przez 24 godziny Total War Saga: Troy będzie dostępny za darmo – do kupienia ze 100-procentowym rabatem.

Kluczem do sukcesu danej platformy są gry na wyłączność, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Wie o tym doskonale Epic, który świetnie sobie radzi na rynku gier wideo na PC – mimo że przecież dominująca pozycję na nim ma Steam. Swój sukces zapewnia sobie bogatą ofertą i rozdawnictwem, czyli dwiema rzeczami, na co gracze zwracają szczególną uwagę.

Jedną z gier na wyłączność dla platformy Epic będzie najnowsza odsłona serii Total War – choć tylko na pierwszy rok od premiery. Gra nie tylko nie pojawi się na platformie Steam czy Xbox, to na dodatek tuż po premierze będzie… rozdawana. Przez pierwsze 24 godz. od wejścia do sprzedaży Total War Saga: Troy będzie sprzedawana ze 100-procentowym rabatem.

Total War Saga: Troy za darmo. Podpowiadamy skąd pobrać.

Gra pojawi się w sklepie Epic Games Store dziś (13 sierpnia) o godz. 15:00. Przez pierwsze 24 godziny od pojawienia się gry będzie ona sprzedawana ze 100-procentowym rabatem. To może ciut formalnie zawiłe, ale dzięki temu gra będzie już na stałe naszą własnością (czyli przypisana do naszego Konta Epic) również po 24-godzinnym czasie promocyjnym.

Total War to jedna z najbardziej udanych serii gier strategicznych w historii gatunku. Umiejętnie łączy klasyczne elementy turowej gry strategiczno-polityczno-ekonomicznej ze taktyczną grą typu real-time strategy. inspirowana Iliadą — porywającym eposem Homera o miłości i rozlewie krwi — Total War Saga: Troy skupia się na historycznym konflikcie znanym jako wojna trojańska, ożywiając go jak nigdy wcześniej.



