Surface Duo oficjalnie. Ruszyła przedsprzedaż składanego smartfona Microsoftu

Koniec zabawy w przecieki i niby-przypadkowe zdjęcia Bardzo Ważnych Ludzi z Microsoftu. Oto Surface Duo. Oficjalnie i w całej okazałości.

10 września, 1399 dol. To dwie najważniejsze informacje, które musicie znać odnośnie premiery pierwszego smartfona Microsoftu od lat i pierwszego składanego smartfona Microsoftu w historii. Zapowiadany od wielu miesięcy Surface Duo trafi do sprzedaży 10 września w cenie 1399 dol. Przedsprzedaż rusza dziś.

Surface Duo oficjalnie - jaki jest nowy smartfon Microsoftu?

Wraz ze startem przedsprzedaży poznaliśmy też pełną specyfikację Surface Duo i… cóż, nie będę czarował. Jestem dość mocno zaniepokojony i rozczarowany. Widać wyraźnie, że produkt był w przygotowaniu od bardzo, bardzo dawna.

Sercem Surface Duo jest wciąż wydajny, ale nadal ubiegłoroczny układ Snapdragon 855, wspierany przez… 6 GB RAM. Liczyłem, że ta wartość się zmieni przed premierą, ale niestety designu podzespołów nie udało się zmienić.

Na dane mamy 128 lub 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.0, której nie rozszerzmy kartą microSD. Zostaje OneDrive.

Surface Duo będzie miał tylko jeden aparat i tu również zapowiada się nieciekawie, bo będzie miał on tylko 11 Mpix oraz obiektyw o jasności f/2.0.

Jeden jest także głośnik - nie ma głośników stereo. Podobnie nie ma też wyjścia słuchawkowego, ale są za to dwa mikrofony do ograniczenia hałasu i pogłosu podczas rozmów. Jest też eSIM, występujący tutaj w tandemie z Nano-SIM.

Akumulator również nie powala wielkością. Ogniwa mają ledwie 3577 mAh i ładowane są z mocą zaledwie 18 W, co jak na dzisiejsze standardy nie jest wynikiem wybitnym. Nie ma tu również ładowania bezprzewodowego.

Mimo bardzo przeciętnej specyfikacji Microsoft Surface Duo nadal budzi emocje. Wszystko to za sprawą dwóch ekranów AMOLED o rozdzielczości 1800 x 1350 px i przekątnej 5,6”, wyświetlających pełną przestrzeń barw sRGB oraz DCI-P3. Ekran wspiera też piórko Surface Pen, ale to akcesorium trzeba dokupić osobno.

Gdy telefon jest otwarty, całkowita powierzchnia robocza ma 8,1” i proporcje 3:2. Po zamknięciu klapki ekran 5,6” ma proporcje 4:3. Nietypowo, ale produktywnie. Przekłada się to jednak na dość znaczne gabaryty urządzenia.

Otwarty Surface Duo mierzy 145,2 x 186,9 x 4,8 mm, zaś zamknięty 145,2 x 93,3 x 9,9 mm. Ciekawe, jak to coś będzie leżało w kieszeni, zwłaszcza że masę również ma słuszną: 250 g.

Aby nie uszkodzić konstrukcji, Microsoft dorzuca do zestawu dedykowany bumper, chroniący krawędzie urządzenia. Z pewnością się przyda, bo jakoś nie sądzę, by którykolwiek producent akcesoriów wydał własne etui na tak niszowy produkt.

Surface Duo budzi wątpliwości.

Od początku było wiadomo, że Microsoft nie próbuje stworzyć drugiego Samsunga Galaxy Folda ani tym bardziej iPhone’a. Tylko patrząc na to, ile Duo będzie kosztował i co zaoferuje w zamian, trudno nie odnieść wrażenia, że jest to produkt dla nikogo. No dobra, może dla pracowników centrali Microsoftu i nikogo więcej.

Nie mając telefonu w rękach, nie potrafię wskazać choćby jednego powodu, dla którego ktokolwiek mógłby chcieć go wybrać zamiast Samsunga Galaxy Z Fold 2. Ani jednego. Składany Samsung będzie umieć wszystko to, co potrafi Duo, ale będzie od niego nieporównywalnie bardziej wydajny, bardziej praktyczny (ma dodatkowy ekran na zewnątrz) i… powszechniej dostępny.

A to prowadzi mnie do smutnej wiadomości dla Polaków – niestety na razie nie mamy pewności, czy Surface Duo w ogóle pojawi się nad Wisłą. Przedsprzedaż wystartowała w Stanach Zjednoczonych i choć według wcześniejszych zapowiedzi telefon ma być dostępny globalnie, nie wiemy, kiedy to nastąpi i czy Polska trafi listę dostępności.

Ufam jednak, ze skoro już dostaliśmy Surface Studio, słuchawki, a nawet Surface Huba, to Microsoft Surface Duo również zawita do Polski. I pomimo tego, że jestem pełen obaw odnośnie tego, jak przeciętna specyfikacja przełoży się na praktyczne użytkowanie, tak już nie mogę się doczekać, kiedy to cudo wpadnie w moje ręce.



Bo co jak co, ale wizualnie Surface Duo prezentuje się obłędnie.



