Starlinki znów dziś polecą w kosmos. Prace nad budową megakonstelacji satelitów przyspieszają

Już dzisiaj o godzinie 16:31 polskiego czasu z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego na Przylądku Canaveral na Florydzie wystartuje rakieta Falcon 9 z kolejną paczką satelitów Starlink.

Jak na razie prognozy pogody dają 80 proc. szans na start. Zasadniczo w dzisiejszym starcie przeszkodzić mogą jedynie chmury kłębiaste, które teoretycznie mogą powodować oblodzenie rakiety w trakcie startu. Jeżeli jednak do startu nie dojdzie, kolejne okno startowe otwarte będzie jutro.

Megakonstelacja Starlink

Dotychczas na orbitę trafiło 595 satelitów megakonstelacji Starlink. Po zaplanowanym na dzisiaj starcie liczba satelitów wzrośnie o kolejne 58 sztuk. Tak jak i w poprzedniej paczce, wszystkie wynoszone dzisiaj satelity będą wyposażone w osłonę przeciwsłoneczną, która ma za zadanie ograniczać ilość światła odbijanego przez satelity w stronę Ziemi. W ten sposób SpaceX będzie redukował ilość zanieczyszczeń nocnego nieba przez swoje satelity.

Choć na orbicie znajduje się już prawie 600 satelitów, a Elon Musk stał się operatorem największej konstelacji satelitów na orbicie, to jednak jest to wciąż mała liczba w stosunku do planów. Wnioski złożone przez SpaceX wskazują, że docelowo na orbicie może znaleźć się nawet 40 000 satelitów Elona Muska. W obliczu takich planów zapewnienie ciemnego nieba staje się kluczowe nie tylko dla astronomów, ale także i dla każdego miłośnika nocnego nieba na całym globie.

Oprócz Starlinków polecą także trzy SkySaty

Oprócz 58 Starlinków na szczycie rakiety Falcon 9 znalazły się także trzy satelity SkySat firmy Planet Labs. Misja tych satelitów realizowana jest w ramach programu SmallSat Rideshare, w ramach którego SpaceX oferuje dodatkowe miejsce na szczycie rakiety operatorom innych satelitów.

Rakieta, która dzisiaj wyniesie satelity na orbitę, wykorzystywana była już do realizacji pięciu innych misji. Tym samym będzie to pierwszy Falcon 9, który zrealizuje sześć misji orbitalnych. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pierwszy człon Falcona 9 wyląduje na platformie oceanicznej Of Course I Still Love You.

Start rakiety możecie oglądać na żywo w oknie poniżej.

