Kosmiczny Teleskop Hubble'a zrobił zdjęcie komecie NEOWISE. To najbliższa jak dotąd fotografia tego obiektu

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał najbliższe jak dotąd zdjęcia najnowszego gościa na nocnym niebie, komety C/2020 F3 NEOWISE, już po tym jak minęła ona Słońce. Nowe zdjęcia zostały zrobione 8 sierpnia i przedstawiają jasne jądro komety oraz jej komę.

Kometa NEOWISE jest najjaśniejszą kometą widoczną na północnym niebie od czasów komety Hale-Boppa, która widoczna była w 1997 r. Obiekt przemieszcza się aktualnie z prędkością ok. 60 kilometrów na sekundę, a maksymalnie do Słońca zbliżył się 3 lipca. Od ponad miesiąca kometa zmierza w kierunku zewnętrznych rejonów Układu Słonecznego, skąd powróci w pobliże Słońca już za.... 7000 lat.

Obserwacje przeprowadzone za pomocą Hubble'a pozwoliły na wykonanie pierwszego w historii zdjęcia komety o tej jasności, przy takiej rozdzielczości już po przelocie przez peryhelium orbity. Wcześniejsze próby fotografowania innych jasnych komet (takich jak ATLAS) zawsze kończyły się niepowodzeniem, bowiem komety rozpadały się w okolicach peryhelium pod wpływem intensywnego promieniowania słonecznego.

Kometa NEOWISE na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a

Kometa NEOWISE przetrwała peryhelium orbity

Komety bardzo często ulegają rozpadowi wskutek oddziaływania termicznego i grawitacyjnego podczas bliskiego przelotu w pobliżu Słońca. Zdjęcie wykonane przez Hubble'a dowodzi jednak, że jądro komety NEOWISE przetrwało w całości. Oczywiście samo jądro jest za małe, aby Hubble mógł je zaobserwować bezpośrednio. Ta kula lodu ma nie więcej niż 4,8 km średnicy. Na zdjęciu widzimy za to rozległy obłok gazu i pyłu otaczający jądro. Średnica tego obłoku to ok. 18 000 km.

W danych z Hubble'a można wyróżnić także parę dżetów emitowanych z jądra w przeciwnych kierunkach. Widoczne są jako stożki pyłu i gazu przyczepione do jądra komety. Dalej od jądra zakrzywiają się one w szerszy wachlarz, za co odpowiada rotacja komety. Dżety składają się z materii, która powstała z lodu, który sublimował pod powierzchnią komety, po czym został z niej wyrzucony z dużą prędkością.

Zdjęcia wykonane za pomocą Hubble'a pozwoliły także ustalić barwę pyłu emitowanego z komety oraz zmian tej barwy wraz z oddalaniem się od Słońca. To z kolei może pozwolić nam wyjaśnić jak promieniowanie słoneczne wpływ na zawartość i strukturę tego pyłu i komy. Ostatecznym celem jest tutaj ustalenie pierwotnych właściwości pyłu.

Fotografowanie komet to dla Hubble'a nie pierwszyzna

Kosmiczny Teleskop Hubble'a już wcześniej fotografował ciekawe komety.

W kwietniu 2020 r. udało się sfotografować rozpad komety ATLAS.

Kometa ATLAS po przelocie w pobliżu Słońca

W październiku i grudniu 2019 r. natomiast Hubble sfotografował międzygwiezdną kometę 2I Borisov.

Kometa 2I Borisov sfotografowana 12 października 2019 r.

Kometa 2I/Borisov sfotografowana przez Hubble'a w grudniu 2019 r. Na zdjęciu kometa znajduje się w pobliżu odległej galaktyki spiralnej.