#XiaomiLepsze, ale już nie #XiaomiPierwsze. Chińczycy pochwalili się dziś trzecią generacją kamerek selfie umieszczonych pod ekranem, ale pierwszy smartfon z tą technologią pokażą dopiero w 2021 r. Tymczasem ZTE planuje premierę takiego urządzenia już za cztery dni.

O kamerkach do selfie schowanych pod ekranami słyszymy już od kilkunastu miesięcy, ale na rynku nie pojawił się jeszcze ani jeden smartfon z taką technologią. Były oficjalne pokazy działana technologii, były prototypy na targach, ale sprzętu z takim rozwiązaniem nadal nie da się kupić.

Xiaomi chwali się, że pierwszy smartfon z technologią Under-Display Camera trafi na rynek w przyszłym roku.

Jednocześnie Xiaomi chwali się już trzecią generacją kamerek schowanych pod ekranami. Dwie pierwsze były rozwijane w centrach rozwojowo-badawczych, lecz nie trafiły na rynek. Trzecia generacja ma być jednak na tyle dobra, że trafi do masowej produkcji w 2021 r.

Działanie nowego ekranu można zobaczyć na filmie pokazanym przez prezesa Xiaomi. Na przygotowanym materiale całość działa dokładnie tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Ekran smartfona zajmuje niemal cały front. Niemal, bo nadal widzimy nieco grubszy podbródek, co w tym wypadku wygląda szczególnie źle.

Rezygnujemy z wcięć, wysepek, notcha i innych dziwactw, a nie możemy zrobić w pełni symetrycznej obudowy. Szkoda.

Najważniejsza informacja: Xiaomi pozbył się nieszczęsnej mozaiki.

Jeśli śledzicie temat kamerek pod ekranami, na pewno zetknęliście się ze zdjęciami pierwszych prototypów tej technologii. Miały one bardzo charakterystyczną mozaikę na półprzezroczystym fragmencie ekranu. Miejscowo ekran miał niższą rozdzielczość, co wyglądało po prostu źle.

W trzeciej generacji swojego rozwiązania Xiaomi stworzył technologię, dzięki której ekran w miejscu kamerki ma takie same zagęszczenie pikseli jak poza kamerką. Wcześniej była to tylko 1/4 rozdzielczości. Światło dostaje się do kamerki poprzez szczeliny między subpikselami. Teoretycznie oznacza to znacznie mniej światła docierającego do kamery, ale być może Xiaomi rozwiązało ten problem.

Tyle tylko, że Xiaomi nie będzie pierwsze.

Pierwszym modelem smartfona z kamerą pod ekranem będzie ZTE Axon 20 5G, którego premira odbędzie się pierwszego września. Dzisiejsze ogłoszenie Xiaomi nie jest więc przypadkiem. Xiaomi chce choć na chwilę ściągnąć na siebie uwagę mediów, bo przyszły tydzień będzie należał do ZTE.

Tak czy inaczej rolę innowatorów rynku przejęli Chińczycy. To w smartfonach z Państwa Środka debiutują nowe rozwiązania, takie jak choćby elastyczne ekrany. Nie wszystkie z pomysłów Chińczyków są w pełni dopracowane lub przemyślane. Czasami widać podejście pt. „robimy zanim dotrze do nas, że to bez sensu”.

ZTE będzie jednak pierwsze, a Chińczycy uwielbiają być pierwsi. Historię piszą jednak zwycięzcy. Wobec tego koniec końców Xiaomi może wyjść zwycięsko na trochę spóźnionej, lecz bardziej dopracowanej technologii. Tak zachodniego podejścia do technologii dotychczas nie spodziewałem się po Xiaomi.

