ZTE Axon 20 będzie pierwszym smartfonem z kamerą pod ekranem. Grozi nam przez to jeszcze większa nuda

ZTE Axon 20 będzie pierwszym wprowadzonym do sprzedaży smartfonem wyposażonym w kamerę umieszczoną pod ekranem. Po latach prac na tą technologią nareszcie nadchodzi nowe.

ZTE poinformowało o nadchodzącej konferencji zaplanowanej na pierwszy września. To właśnie wtedy odbędzie się premiera nowego smartfona firmy, Axona 20 5G. Według zapewnień ZTE będzie to pierwszy na świecie smartfon z technologią Under-Display Camera, czyli z kamerką do selfie ukrytą pod półprzepuszczalnym ekranem.

Projektów i prototypów było wiele. We wrześniu zobaczymy rynkowy start nowej technologii.

ZTE Axon 20 5G to be launched on Sep.1 2020

O kamerach ukrytych pod ekranem słyszymy już od ponad roku. Pracują nad nimi giganci, w tym Samsung i Xiaomi, ale też wiele mniejszych chińskich firm. Na targach i zamkniętych pokazach pojawiały się prototypy, ale póki co do sprzedaży nie trafił jeszcze żaden smartfon z taką technologią.

ZTE faktycznie będzie więc pierwszym tego typu urządzeniem dostępnym na rynku.

Co właściwie daje kamera ukryta pod ekranem?

Nowa technologia pozwoli zapełnić ekranem jeszcze większą część frontu urządzenia. Właściwie cały przód smartfona będzie mógł być wyświetlaczem. Niewidoczna kamerka wyeliminuje potrzebę stosowania notcha, wysepki i wysuwanych mechanizmów kryjących moduł aparatu.

Założenia są dość proste, ale wdrożenie ich trwało naprawdę długo. Pomysł bazuje na stworzeniu półprzezroczystego panelu OLED, którego fragment umieszczony nad obiektywem może stawać się przezroczysty w momencie gdy chcemy użyć kamerki. Półprzezroczyste ekrany OLED są w zasięgu technicznym producentów i de facto nie są już niczym przełomowym.

Problemem jest jednak stopień przezroczystości. Dotychczasowe prototypy zatrzymywały na ekranie dość sporo światła, przez co matryca kamerki dostawała mniej informacji. W efekcie zdjęcia selfie i wideorozmowy miały dużo gorszą jakość niż w standardowym smartfonie. Obraz był ciemniejszy lub mocniej zaszumiony, a niekiedy tracił też na ostrości.

ZTE zapoczątkuje nowy trend w rozwoju smartfonów.

ZTE będzie pierwsze, ale nie mam wątpliwości, że za jego śladami pójdzie cały rynek. W wyglądzie smartfonów naprawdę trudno wymyślić coś nowego, a pozbycie się kamerki jest już właściwie ostatnim krokiem do ostatecznego wzornictwa.

Już dziś większość smartfonów wygląda niemal identycznie, a za rok lud dwa lata rozpoznanie modelu po samym froncie może być bardzo trudne. I jest to nieco smutna wiadomość, bo choć nowe technologie są imponujące pod kątem złożoności, to wprowadzą do smartfonów jeszcze mniejszą różnorodność i jeszcze większą nudę.