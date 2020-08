NASA uruchomiła marsjański helikopter Ingenuity. Przetrwał start i dobrze znosi podróż na Czerwoną Planetę

Pierwszy helikopter, który będzie latał nad powierzchnią innego globu niż Ziemia, został po raz pierwszy uruchomiony w przestrzeni kosmicznej. Aktualnie Ingenuity zmierza w kierunku Marsa przyczepiony do łazika Persverance, który wystartował z Ziemi 30 lipca.

7 sierpnia, NASA zdalnie uruchomiła i naładowała sześć akumulatorów litowo-jonowych, które będą zasilały helikopter. Ważący 1,8 kg Ingenuity, aktualnie zasilany jest przez łazik Perseverance.

Uruchomienie akumulatorów było bardzo ważnym elementem misji, bowiem była to pierwsza okazja na to, aby uruchomić Ingenuity i przetestować jego elektronikę już po starcie w kierunku Marsa. Wszystko poszło zgodnie z planem. Planujemy powtarzać ten krok co dwa tygodnie, aby utrzymywać akceptowalny poziom naładowania akumulatorów - mówi Tim Canham, kierownik projektu Mars Helicopter w JPL.