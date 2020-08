Gmail nie działa. Nie tylko u ciebie

5 interakcji

Gmail nie działa. Użytkownicy zgłaszają, że nie mogą ani wysyłać, ani odbierać maili.

Od godziny 7:20 rano Gmail ma problemy z działaniem. Nie dotknęły one wszystkich użytkowników, a jak pokazuje mapka zgłoszeń na Downdetector.com największy problem mają mieszkańcy Australii, Wielkiej Brytanii, Malezji, Japonii a także cały stan Kalifornia.

Tym niemniej od rana użytkownicy z Polski także zgłaszają problemy z działaniem. Gmail albo nie działa wcale, albo nie pozwala wysłać maila, umożliwiając dostęp jedynie do odebranych wiadomości.

Gmail nie działa - ile potrwa awaria?

Wszystko wskazuje na to, że problem Gmaila to chwilowa „czkawka”, która za moment minie. Liczba zgłoszeń na Downdetector sukcesywnie spada, choć tylko w naszej redakcji kilka osób nadal nie może zalogować się do swojej skrzynki pocztowej.

Awaria Gmaila nie wpłynęła też w żaden sposób na pozostałe usługi Google’a. Dysk, Zdjęcia, Dokumenty, YouTube i wszelkie inne procesy stojące na serwerach Google’a zdają się działać bez szwanku.

Tym niemniej awaria Gmaila o poranku nie jest czymś przyjemnym, zwłaszcza dla tych, którzy o pocztę Google’ opierają swoje życie zawodowe. Póki co zostaje jednak tylko zaparzyć kolejną kawę i czekać, aż wiadomości znów zaczną płynąć wartkim strumieniem.



