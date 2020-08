Naukowcy zmienili nazwy 27 genów, bo źle wyświetlały się w Excelu

Łatwiej jest zmienić oficjalne nazwy genów człowieka niż doczekać się aktualizacji Excela. Naukowcy powiedzieli dość i zmienili nazwy 27 genów, które dotychczas Excel automatycznie zamieniał na daty.

Być może nie odnotowaliście tej zmiany, ale 27 genów człowieka na przestrzeni ostatniego roku zmieniło swoje nazwy. Wszystko za sprawą rosnącej irytacji przy wprowadzaniu nazw do arkuszy Excela.

Gwałtowny rozwój genetyki i genomiki nie byłby możliwy gdyby nie rozpracowanie sekwencji genomu człowieka. Przy publikacji pełnej sekwencji genomu w 2004 r. stwierdzono, że genom człowieka zawiera ok. 22–25 tys. genów kodujących białka. Według najnowszej wiedzy organizacja International Human Genome Sequencing Consortium szacuje, że takich genów jest 26 - 40 tys.

27 spośród nich sprawiało trudności we wpisywaniu do Excela.

Excela można kochać lub nienawidzić, ale nawet w tym drugim przypadku wypada go tolerować. Przy dużych ilościach danych program Microsoftu bywa niezastąpiony, tym bardziej, że jest rynkowym standardem. Okazuje się, że korzystają z niego nawet naukowcy rozpracowujący genom.

Na przestrzeni lat borykali się oni z irytującym problemem Excela. Niektóre nazwy genów były automatycznie zmieniane przez Excela na daty. Przykładem jest gen Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1, którego kodowa nazwa to MARCH1. Po wpisaniu go w komórkę arkusza, program zmieniał typ komórki na datę, przez co naukowcy widzieli w arkuszu zapis „1-Mar”.

Czara goryczy w końcu się przelała i zapadła decyzja o zmianie nazw 27 genów. Może to być dopiero początek zmian, bo według szacunków aż 20 proc. nazw genów może sprawiać problemu w Excelu. Wspomniany MARCH1 został przemianowany na MARCHF1, a inny problematyczny gen - SEPT1 - nosi teraz nazwę SEPTIN1.

„Nomenklatura genów powinna ewoluować wraz z nową technologią”

Aktualizacje nazw genów zostały zaakceptowane przez HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC, Komitet Nomenklatury Genów).

HGNC wyznaje zasadę, że „nomenklatura genów nie powinna być restrykcyjna, lecz powinna ewoluować wraz z nową technologią”. Wszystkie zatwierdzone symbole genów ludzkich można znaleźć w bazie danych HGNC.

Kodowe oznaczenia pokroju MARCHF1 nie są jednak standardem. Kiedy ma się do dyspozycji ponad 20 tys. nazw, czasami można zaszaleć, nawet kiedy jest się naukowcem pracującym nad genomem. W efekcie nazwy niektórych genów potrafią być naprawdę odjechane, jak np. gen „sonic hedgehog, SHH”, który zaczerpnął nazwę od postaci jeża Sonica ze słynnej serii gier wideo firmy Sega.

Przy okazji naukowcy mimochodem udowodnili, że Excel - choć bywa niezastąpiony - potrafi być naprawdę irytujący.



