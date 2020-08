Android z One UI 2.5 trafia do pierwszych europejskich urządzeń z linii Galaxy S20 z procesorem Exynos. System nadal jest budowany na Androidzie 10. Pojawiło się jednak klika przydatnych nowości.

Samsungowy Android – określany mianem Androida z One UI – doczekał się nowej wersji, która zadebiutowała wraz z rynkową premierą Galaxy Note20. Nie jest ona jednak w żaden sposób powiązana z tym jednym modelem telefonu – trafi do wszystkich serwisowanych urządzeń Galaxy. A teraz propozycja uaktualnienia zaczyna się pojawiać na pierwszych przeznaczonych na europejski rynek telefonach z linii Galaxy S20 z procesorem Exynos. W tym S20, S20+ i S20 Ultra.

Aktualizację warto zastosować. Poza typowymi nowościami, a więc poprawą wykrytych błędów związanych ze stabilnością, wydajnością i bezpieczeństwem, uaktualnienie wprowadza kilka przydatnych funkcji. Należą do nich chociażby możliwość korzystania z mechanizmu DeX w trybie bezprzewodowym – bez kabelka do monitora, umożlwiającego wyświetlanie na nim desktopowego interfejsu.

Pojawią się też nowe funkcje w trybie Pro przy nagrywaniu wideo. Odblokowane też zostaną gesty dla innych launcherów niż ten wgrany firmowo. Poprawić ma się też jakość wykonywanych zdjęć.

Aktualizacja na razie trafia do modeli z wbudowanym modemem 5G, wersje LTE maja dostać ją później. Następna aktualizacja Galaxy S20 – nie licząc comiesięcznych łatek serwisowych – ma wprowadzić na pokład tych telefonów Androida z One UI na bazie Androida 11. Na to jeszcze jednak poczekamy wiele tygodni.