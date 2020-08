Do oferty Samsunga dołączyły właśnie trzy nowe smartfony z linii Galaxy Note, czyli Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G oraz Galaxy Note 20 Ultra 5G. Można je już kupić w przedsprzedaży w sklepie AB Foto, który jako jedyny w Polsce oferuje klientom 3 lata gwarancji.

Samsung pokazał dzisiaj wiele nowych urządzeń, którymi są topowe smartfony z rysikami i elastycznymi ekranami, inteligentne zegarki, bezprzewodowe słuchawki i tablety. Wśród nich znajdują się trzy zupełnie nowe telefony z linii Galaxy Note.

Oprócz podstawowego modelu o nazwie Galaxy Note 20, który przystosowany został do działania w sieci LTE, możemy kupić też dwie wersje przygotowane z myślą o sieci 5. generacji. Zostały one nazwane Galaxy Note 20 5G oraz Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Wszystkie trzy urządzenia Samsunga, które zasiliły rodzinę smartfonów Galaxy Note, obejmuje dwuletnia gwarancja producenta. AB Foto rozszerza ją jednak do trzech lat — dzięki temu przez 36 miesięcy od zakupu będzie można naprawić bezpłatnie wszelkie usterki wynikające z wad produkcyjnych tego sprzętu.

Oprócz tego AB Foto dorzuca bez dodatkowych opłat program AB Foto Safe Care. Sprzedawca poprzez objęcie nim sprzętu zobowiązuje się do naprawy produktu w zaledwie 14 dni. Jeśli przez ten czas kwestia naprawy nie zostanie zamknięta, to klient może liczyć na wymianę urządzenia na nowe lub zwrot pieniędzy.

Przedsprzedaż nowych telefonów marki Samsung w AB Foto potrwa do 20 sierpnia 2020 r.

Klienci, którzy wybiorą smartfony Galaxy Note 20 lub Galaxy Note Ultra 5G w sklepie AB Foto, mogą liczyć nie tylko na przedłużoną do 3 lat gwarancję oraz rozpatrywanie wniosków o naprawdę gwarancyjną w maksymalnie 14 dni, ale również na dodatkowe bonusy od Samsunga. Aby wziąć udział w promocji organizowanej przez producenta należy:

kupić smartfon Galaxy Note 20 lub Galaxy Note 20 Ultra 5G przed końcem przedsprzedaży przypadającym na 20 sierpnia 2020 r.;

aktywować kupione w ten sposób urządzenie do dnia 5 września 2020 r.;

dotknąć baner promocyjny w aplikacji Samsung Members uruchomionej na tym urządzeniu;

wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie od 21 sierpnia do 4 października 2020 r.

W ramach formularza trzeba dołączyć dowód zakupu oraz podać adres do wysyłki oraz adres e-mail. To na nie zostaną wysłane wybrane w ostatnim kroku składania wniosku produkty, co nastąpi po 10 dniach od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Do wyboru jest jeden z dwóch prezentów, jakie dla osób kupujących Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra 5G przygotował producent.

Galaxy Note 20 i bonusy w przedsprzedaży

Pierwszym z prezentów, jaki przygotował Samsung dla klientów kupujących jego nowe telefony, jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. W przypadku Galaxy Note 20 są to znane już klientom firmy słuchawki Samsung Galaxy Buds+, a w przypadku Galaxy Note 20 Ultra 5G dodawany jest zupełnie nowy, zaprezentowany dzisiaj oficjalnie model o nazwie Samsung Galaxy Buds Live w kolorze miedzianym.

Drugi z prezentów, jaki można wybrać, to subskrypcja Xbox Games Pass Ultimate na trzy miesiące oraz dwa gadżety. Wraz z abonamentem klienci otrzymają kontroler do gry MOGA XP5-X+ oraz bezprzewodową ładowarkę Samsung. W przypadku Galaxy Note 20 jest to model EP-N5105TBEGWW, podczas gdy nabywcy Galaxy Note 20 Ultra 5G mogą liczyć na akcesorium o nazwie Wireless Charger Stand oznaczone EP-N5200TBEGWW.

Galaxy Note 20 — ceny

Wiemy już, ile będą kosztowały nowe urządzenia z rodziny Samsung Galaxy Note. Podstawowy model, czyli Samsung Galaxy Note 20 wyceniony został na 4349 zł, podczas gdy Samsung Galaxy Note 20 5G kosztuje 4849 zł. Za najlepiej wyposażony z nowych telefonów w ofercie firmy z Korei, którym jest Galaxy Note 20 Ultra 5G, trzeba zapłacić 5949 zł.



Kup Samsunga Galaxy Note 20 w AB FOTO.



*Materiał powstał we współpracy z marką AB FOTO.