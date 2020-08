Free Now udostępni swoje hulajnogi elektryczne w modelu abonamentowym. Ma to dać klientom wybierającym Hive oszczędności rzędu 80 proc. Przyjrzeliśmy się nowemu cennikowi.

W Polsce działa już wielu operatorów elektrycznych hulajnóg, a jednym z nich jest Hive. Firmę przejęło Free Now, czyli dawne MyTaxi i to z poziomu tej aplikacji można wynajmować takie pojazdy na minuty. Teraz dochodzi do tego opcja abonamentowa.

Hive i Free Now — jak działają karnety?

Free Now sprzedaje karnety na przejazdy hulajnogami Hive w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, a także w stolicy, w której dopiero wprowadzono czerwone hulajnogi Hive w Free Now. Ceny mogą się różnić w zależności od miasta, a karnet kupiony dla jednego miasta nie obowiązuje w innym.

Ile trzeba zapłacić za karnet na przejazdy hulajnogami Hive od Free Now w Warszawie i pozostałych miastach Polski?

Podstawowy karnet dostępny w Krakowie oraz Gdańsku pozwala wykupić w ramach aplikacji Free Now przejazdy hulajnogami z logo Hive na jeden dzień za 19 zł, a w tym czasie można dokonać nielimitowanej liczby przejazdów. Jeśli ktoś chciałby jeździć hulajnogą przez 48 godzin z rzędu, to może wykupić dwudniowy karnet za 35 zł.

Oprócz tego dostępne są trzy karnety 30-dniowe w Warszawie oraz we Wrocławiu różniące się ceną oraz liczbą przejazdów, które można w ramach ich wykorzystać. Najtańszy pakiet za 29 zł pozwala na wykonanie 5 kursów (5,80 zł za kurs), średni to 10 kursów za 39 zł (3,9 zł za kurs), a najdroższy oferuje 25 kursów za 89 zł (3,56 zł za kurs).

Co istotne, niezależnie od typu karnetu, można dokonywać nielimitowanych lub limitowanych przejazdów do 30 minut i to niezależnie od dystansu. Dopiero po tym czasie doliczana jest dodatkowa opłata według stałej stawki, która wynosi 0,50 zł za minutę. Odpada wtedy jednak 3 zł opłaty za odblokowanie — ta jest wliczona w karnecie.



