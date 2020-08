W 2020 r. można mieć pewne nadzieje, że dana gra pozwoli na wspólną zabawę posiadaczy Xboxów i PlayStation. Zgodność w ramach jednej platformy jest już postrzegana jako oczywistość. Cóż, nie dla twórców FIFA 21.

FIFA to potęga również w świecie gier wideo. Zdaniem wielu nie ma lepszej gry piłkarskiej od tej co rok wystawianej przez EA Sports – choć liczni fani Pro Evolution Soccer mają ciut inną opinię. FIFA to również jedna z najlepiej sprzedających się gier na świecie, niezależnie od platformy. Niezależnie od tego czy mówimy o PC, Xbox czy PlayStation – FIFA zawsze znajduje się wśród sprzedażowych liderów.

Można by więc założyć, że jej twórcy rozumieją rynkowe trendy i najnowsze rozwiązania techniczne. Widzą że crossplay jest na dziś sprawą niezwykle ważną. I choć faktycznie jeszcze przed wielu laty nikt nie śnił, że zgodność między generacjami konsol stanie się rzeczywistością, tak właśnie w takiej mamy szczęście już żyć. Czasem nawet uda się sprawić, by Xbox i PlayStation się dogadały – coraz więcej gier oferuje tryb online pozwalający na wspólną zabawę posiadaczy wszystkich platform.

Tymczasem po zakupie PlayStation 5 nie zagrasz w FIFA 21 ze znajomymi z PlayStation 4. Analogicznie w świecie Xboxa.

Posiadacze konsol Xbox One nie będą mogli wspólnie zagrać z posiadaczami Xboxów Series. Analogicznie, posiadacze wersji na PlayStation 4 nie będą mogli zagrać z tymi, co już kupili PlayStation 5. Jedyne co EA Sports łaskawie umożliwi, to import profilu założonego na starszej konsoli do wersji na tej nowszej.

Na tym kontrowersje się nie kończą, choć na szczęście ta jest nieco mniejsza. Posiadacze gry na Xbox One otrzymają darmową aktualizację do wersji na Xbox Series pod warunkiem kupna pierwszej z wersji nie później niż do października przyszłego roku. Przedziwne ograniczenie, choć prawdopodobnie za ponad rok i tak będziemy raczej szykować się do zakupu FIFA 22. Na dziś nie są znane warunki aktualizacji wersji z PS4 do wersji na PS5.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.