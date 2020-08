Chrome będzie ukrywał adresy witryn internetowych. Bo tak jest podobno bezpieczniej

Google zapowiedział nietypowy eksperyment dla przeglądarki Chrome. Jej wersja testowa zacznie ukrywać wybranym użytkownikom fragmenty adresu odwiedzanej witryny. Ma to zwiększyć czytelność paska adresu i pomóc nam rozpoznać strony phishingowe.

W ramach eksperymentu Google wprowadził nowy mechanizm paska adresu do przeglądarki Chromium i swojej nakładki Chrome – a konkretniej do przeglądarek Chrome 86 Canary i Chrome 86 Dev. W ramach testów A/B przeglądarka zacznie ukrywać fragmenty adresu URL w pasku adresu, pozostawiając widocznymi tylko jego najistotniejsze elementy.

Jak twierdzi Google, wyświetlanie wyłącznie podstawowych informacji o adresie odwiedzanej witryny zwiększa czytelność przekazywanej użytkownikowi informacji, a to z kolei ma sprawiać, że ten łatwiej dostrzeże, że padł ofiarą oszustwa. Innymi słowy internauta widząc tylko domenę główną łatwiej ma rozpoznać, że ta jest niewłaściwa i że prawdopodobnie to strona phishingowa. A więc wyłudzająca od nas wrażliwe dane.

Ukrywanie adresu w Chrome 86 to na razie eksperyment. Google liczy na informacje zwrotne od internautów.

Nowa wersja paska adresu trafiła do bazy kodowej Chromium – mogą więc z niego skorzystać wszyscy partnerzy projektu, w tym Opera, Microsoft Edge czy Brave. Na razie jednak włączony będzie wyłącznie w testowych wersjach Chrome’a, bez konkretnych planów na przeniesienie go do produkcyjnej wersji przeglądarki.

Osoby chcące na własną rękę wymusić ukrywanie zbędnych elementów w pasku adresu mogą to zrobić w flagach (about:flags) testowego Chrome’a, włączając następujące flagi:

#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

#omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain

#omnibox-ui-hide-steady-state-url-path-query-and-ref-on-interaction (opcjonalne – z tym ustawieniem włączonym pasek adresu ukryje informacje dopiero po naszej pierwszej interakcji z witryną).

Pozostali partnerzy Chromium na razie nie planują podobnych testów.



