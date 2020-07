Microsoft podzielił się listą gier, które subskrybenci usługi Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate będą mogli pobrać w sierpniu bez dodatkowych opłat. Znalazły się na niej cztery tytuły.

Jak co miesiąc firma z Redmond podzieliła się informacją, które gry i w jakim dokładnie terminie zostaną udostępnione subskrybentom usługi Xbox Lives Gold, a tym samym Xbox Game Pass w edycji Ultimate w nadchodzącym miesiącu. Tak jak poprzednio, dostępne będą cztery tytuły.

Xbox Live Gold w sierpniu 2020 r. — cztery gry za darmo

Microsoft udostępni swoim klientom dwie produkcje wydane pierwotnie na starszą konsolę Xbox, które można uruchomić na nowszym sprzęcie w ramach wstecznej kompatybilności, a także dwie zaprojektowane od podstaw z myślą o sprzętach z rodziny Xbox One. Na jakie konkretnie tytuły można liczyć? Sprawdzamy.

Portal Knights (Xbox One) – od 1 sierpnia do 31 sierpnia

Pierwsza z gier wydanych pierwotnie na konsolę obecnej generacji w ramach obecnej edycji Xbox Games with Gold to produkcja z gatunku Action RPG dająca graczom możliwość zabawy w otwartym świecie. Dzieło programistów z Keen Games przypomina nieco Minecrafta pod względem umowności oprawy graficznej, ale mocno stawia na elementy klasyczny dla cRPG-ów.

Override: Mech City Brawl (Xbox One) – od 16 sierpnia do 15 września

Druga z gier, na którą poczekamy do połowy przyszłego miesiąca, pozwoli graczom wsiąść w ogromnego mecha i siać zniszczenie. W ramach Override: Mech City Brawl będzie można równać z ziemią wirtualne miasta, które przywodzą na myśl metropolie z tego prawdziwego świata. Oprócz kampanii singleplayer można zmierzyć się z innymi graczami w trybie multiplayer: lokalnym i online.

MX Unleashed – od 1 sierpnia do 31 sierpnia

Pierwsza z gier udostępniana w ramach akcji Games with Gold wydana pierwotnie na pierwszą konsolę Xbox i zoptymalizowanych do działania na Xbox One to MX Unleashed z 2004 r. Te wyścigi motocrossowe zabierają graczy w naprawdę trudny teren.

Red Faction 2 – od 16 sierpnia do 15 września

Drugą z gier uruchamianych na Xboksie One w ramach wstecznej kompatybilności, na którą subskrybenci Xbox Live Gold poczekają ciut dłużej, jest Red Faction 2. To druga część serii FPS-ów, w której nacisk kładziony jest na destrukcję otoczenia.

Xbox Live Gold w tym miesiącu przegrywa z PS Plus

Konkurencyjna usługa, w ramach której można liczyć obecnie na jedynie dwie gry, które projektowane były z myślą o PlayStation 4, w sierpniu 2020 r., wygrywa w moich oczach z czterema grami dla abonanetów Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate. Tym razem to Japończycy stanęli na wysokości zadania

Posiadacze konsol Sony, którzy subskrybują PlayStation Plus, oprócz uroczego Fall Guys: Ultimate Knockout będą mogli pobrać recenzowany przez nas niedawno remaster kampanii ze strzelaniny Call of Duty: Modern Warfare 2. Od premiery tej odświeżonej edycji minęły ledwo trzy miesiące.

