Xiaomi lepsze i wydajniejsze. Chińskie średniaki rozjechały konkurencję

AnTuTu opublikowało najciekawsze wnioski ze swojej bazy danych testowanych urządzeń. Jasno z niej wynika, że jeżeli chcemy względnie niedrogi a szybki telefon, interesować się powinniśmy przede wszystkim Xiaomi.

AnTuTu to popularna i ceniona aplikacja do badania wydajności urządzeń mobilnych i porównywania jej z innymi modelami. Od lat służy wielu testerom jako punkt odniesienia, pozwalający szybko zrozumieć jak dany model się sprawuje w kontekście wszystkich urządzeń na rynku. I choć w przeszłości zdarzały się pewne dziwne sytuacje, w których producenci telefonów optymalizowali swoje sprzęty właśnie pod ten benchmark – co prowadziło do fałszywego pomiaru – tak AnTuTu nadal jest jednym z najlepszych narzędzi testujących.

Jego twórcy publikują też cyklicznie najciekawsze wnioski z testów telefonów. Każdy test jest bowiem rejestrowany w chmurze AnTuTu, co pozwala na stworzenie całkiem pouczającej bazy danych związanej z wydajnością różnych urządzeń na różnych półkach cenowych. Według najnowszego raportu, Xiaomi ma powody do dumy.

Xiaomi najszybsze w testach wydajnościowych telefonów ze średniej półki cenowej.

Sześć z dziesięciu najwydajniejszych telefonów ze średniej półki cenowej pochodzi od Xiaomi (Redmi jest marką należącą do tego producenta). Co ciekawe w rankingu znajdują się telefony tego producenta zarówno z procesorem Snapdragon, jak i Helio. Tak na dobrą sprawę jedyną autorską konstrukcją, która trafiła na listę, jest obecny w telefonie nova 7i układ Kirin 810, stworzony przez należącą do Huaweia firmę HiSilicon.

Poza Huaweiem w rankingu znalazły się też dwa telefony Realme oraz jeden telefon Oppo. Cóż, jeżeli szukamy fajnego telefonu do gier, ewentualnie takiego do bardzo szybkiego przeglądania stron internetowych czy błyskawicznej obróbki zdjęć – a nie chcemy przy tym wydawać pieniędzy – nasze poszukiwania powinniśmy zacząć od Redmi i Xiaomi. To właśnie wśród nich bez wątpienia znajdziemy model, który spełni nasze oczekiwania. U innych producentów może być z tym różnie.