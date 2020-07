Czytelnik: ktoś się podszywa pod Play i oszukuje klientów. Play: ale to naprawdę my

28 interakcji

Zaniepokojony klient Playa wysłał nam zrzut ekranowy ze swojego telefonu, prosząc byśmy was ostrzegli przed SMS-owym scamem, na jaki natrafił. Tyle że, jak się okazuje… to żaden przekręt. Play faktycznie chce dać niektórym z nas nawet 80 zł.

Dostajesz SMS-a o treści następującej: Hej, mamy dla ciebie ankietę, wypełnij ją, a dostaniesz 100 zł. Tu link do ankiety w domenie, która nie ma nic wspólnego z firmą, za którą się podajemy. Co robisz? Jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie o ochronie przed phishingiem czy złośliwym oprogramowaniem, ignorujesz taką wiadomość.

Podobnie do sprawy podszedł jeden z naszych czytelników, który po otrzymaniu SMS-a od razu doszedł do wniosku, że krąży po telefonach jakiś nowy wirus i rozsyła spam ze złośliwym linkiem, podając się za wiadomość serwisową od operatora. Zobaczcie sami, taki zrzut ekranowy wysłał nam Paweł (dziękujemy!):

Postanowiliśmy się zapytać Playa, o co chodzi. Ustaliliśmy, że to wiadomość od nich. Tak, robią ankiety. Tak, płacą za nie.

- Potwierdzamy, że ta wiadomość SMS pochodzi od nas i nie jest oszustwem. Jako operator telekomunikacyjny jesteśmy w kontakcie z naszymi użytkownikami. Wybranym grupom klientów proponujemy udział w badaniach, które służą nam do monitorowania pewnych wskaźników czy oceny reakcji na planowane przez nas zmiany. Dzięki temu jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania, które zdaniem naszych klientów są najciekawsze i najbardziej do nich przemawiają. W podziękowaniu za udział w takich badaniach proponujemy różne formy gratyfikacji, o czym informujemy w wiadomości SMS. – czytamy w mailu od przedstawiciela Playa.

To miłe i fajne, że operator chce poznawać opinie klientów o sobie i że szanuje ich czas, oferując wynagrodzenie w zamian za fatygę w postaci wypełnienia ankiety. Proponowałbym jednak na przyszłość hostowanie aplikacji do ankiet we własnej domenie. Usługę Surveymonkey akurat znam i wiem, że to godna zaufania domena. Typowy użytkownik Playa ma jednak prawo jej nie znać. A reakcja naszego czytelnika – interpretacja otrzymanej wiadomości jako niebezpieczny spam – jest właściwa.