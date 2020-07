Orange pozwoli ci ubezpieczyć telefon przed zniszczeniem i obiecuje o nic nie pytać. W pakiecie dorzuca jeszcze trzy usługi

Orange oferuje nowy Pakiet Bezpieczeństwa wszystkim klientom usług mobilnych. Pakiet składa się z czterech rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo użytkownika oraz minimalizujących straty w przypadku zniszczenia smartfonu.

Pakiet Bezpieczeństwa to zestaw dobrowolnych usług dodatkowych, kosztujących 25 zł miesięcznie. Pomarańczowy operator zaznacza, że to dwa razy taniej, niż gdybyśmy każdą z poniższych czterech usług aktywowali osobno. Co więc wchodzi w skład Pakietu Bezpieczeństwa dla klientów mobilnych?

Orange Smart Care Premium - program umożliwiający naprawę (bądź wymianę) uszkodzonego smartfonu. Rysy, pęknięcia czy zalania są uwzględniane niezależnie od okoliczności ich powstania, modelu telefonu czy kosztów naprawy. Zero pytań, zero komplikacji. Jedyny limit to ograniczenie do jednej naprawy smartfonu na rok. Co ważne, taki naprawiony smartfon wciąż zachowuje gwarancję producenta.

Zabezpiecz PESEL - numer PESEL to jedna z najczęściej wykorzystywanych danych podczas próby kradzieży tożsamości. Za pomocą tego numeru oszuści podejmują pożyczki i kredyty. Z kolei usługa Orange ma za zadanie informować użytkownika, gdy jego PESEL jest sprawdzany w Krajowym Rejestrze Długów. Abonent otrzymuje wtedy SMS pozwalający wykryć, że coś jest nie tak.

Chroń Dzieci w Sieci - klasyczny filtr rodzicielski realizowany po stronie operatora. Za jego pomocą opiekun może określić ile czasu pociecha spędza z aplikacjami mobilnymi, a także z jakich treści korzysta oraz jakie witryny odwiedza.

Znajdźmy się - skaner lokalizacji za pomocą którego zawsze wiemy, gdzie znajduje się smartfon bliskiej nam osoby. Opiekun lub członek rodziny może otrzymywać wiadomości SMS podczas znacznych zmian położenia lub opuszczenia tworzonych przez użytkownika stref, np. szkolnej, domowej czy zakupowej.

Analizując wachlarz oferowanych usług, taki pakiet wydaje się najbardziej korzystnym zakupem dla rodzin z dziećmi. Z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że część z usług - jak skaner lokalizacji czy filtr rodzicielski - coraz częściej wchodzi w skład możliwości samego smartfonu. Co za tym idzie, nie trzeba za nie dodatkowo płacić. Stąd ważna jest indywidualna analiza potrzeb każdego gospodarstwa domowego.

Szczegółowy regulamin usługi Pakiet Bezpieczeństwa znajdziecie w tym miejscu.