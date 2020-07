Kupujesz na Allegro i o północy odbierasz z Paczkomatu. Tak działa nocna premiera Ghost of Tsushima

O takie nocne premiery walczyłem. Osoby posiadające usługę Allegro SMART!, które do 13 lipca kupią grę Ghost of Tsushima w przedsprzedaży, już minutę po światowej premierze - 17 lipca - będą mogły odebrać ją w Paczkomacie i zagrać wcześniej niż inni.

Być może ekscytuję się tą wiadomością bardziej, niż powinienem, ale wszystkie stacjonarne nocne premiery gier, na których byłem kończyły się dość kiepsko. Na przykład nocną sprzedaż Wrath of The Lich King w siedzibie CD Projektu wspominam jako jeden wielki organizacyjny chaos i niekończące się przepychanki w tłumie, który tylko w teorii starał się być kolejką. To była zresztą ostatnia nocna premiera, na którą się wybrałem.

Być może od tamtego czasu wiele rzeczy zmieniło się na plus, ale nie planuję tego sprawdzać. Jeśli chcę zagrać w jakąś grę jak najwcześniej, to albo kupuję cyfrowy kod, aktywny od razu po premierze, albo zamawiam kuriera i trzymam kciuki za jego punktualne przybycie. Z tym też bywa bardzo różnie, ale to temat na zupełnie inną historię.

Allegro ulepszyło nocne premiery gier

W tym zdaniu tkwi oczywiście drobny haczyk, który polega na wymogu posiadania abonamentu Allegro SMART!, ale napisałem już o tym dwukrotnie w tym tekście, więc nikt nie powinien być zdziwiony. Przejdźmy dalej zakładając, że wykupiliście dostęp do tej usługi i chcecie czym prędzej pograć w Ghost of Tsushima, co należy zrobić?

Otóż: kupujemy grę na specjalnej, dedykowanej tej akcji podstronie allegro.pl/premiery, wybieramy paczkomat, do którego gra ma zostać dostarczona, pojawiamy się tam 17 lipca, minutę po północy, biegniemy ile sił w nogach do domu i gramy. Prosto, szybko i przyjemnie.

Cały trik polega oczywiście na tym, że egzemplarze gry zostaną dostarczone nieco wcześniej do paczkomatów i tam będą czekać spokojnie na swoją premierę i wydanie ich w ręce graczy. Pomysł ten jest tak banalny, że aż dziwne, że nie został wprowadzony kilka lat temu. No ale lepiej późno, niż później.

Allegro już teraz chwali się, że nie jest to ostatnia nocna premiera w ich wykonaniu, więc warto o tym pamiętać, jeśli czekacie jeszcze na jakąś grę, która ma wyjść w tym roku. Więcej informacji na temat akcji Nocne premiery można znaleźć tutaj.