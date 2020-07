Tak będzie wyglądał teraz Office. Microsoft odświeża pakiet biurowy

Microsoft odświeża swój pakiet biurowy udostępniany w ramach usługi Microsoft 365. Wstążka z Office’a ewoluuje i zmienia się w menu z najczęściej używanymi funkcjami, które można wydzielić do osobnego okienka.

Interfejs systemu Windows oraz uruchamianych w nim aplikacji Microsoftu przypomina już kalejdoskop. Firma nie ustaje jednak w wysiłkach, by go unowocześnić, ale zamiast gruntownej rewolucji, doświadczamy ewolucji i powolnego przechodzenia na tzw. Fluent Design.

Kolejnym etapem tego procesu jest pozbycie się tzw. Wstążki. Ikoniczny już element interfejsu programów składających się na pakiet biurowy firmy z Redmond takich jak Word, Excel, PowerPoint itp. nazywany po angielsku Ribbon, po latach znika niczym kultowy Pan Spinacz.

Microsoft 365 zmienia Wstążkę

Już wcześniej to menu zostało unowocześniony i uproszczony, ale to nie koniec zmian. Ribbon zostanie zastąpiony nowym paskiem narzędziowym, który można w dowolnej chwili odłączyć od głównego okna programu i przenieść w formie małego okienka wybrane przez siebie miejsce.

Skąd ta zmiana? Programiści firmy z Redmond uznali, że powstałe w 2007 r. menu Wstążki jest rozwiązaniem o rodowodzie stricte desktopowym. Dzisiaj użytkownicy korzystają z usług firmy na wielu różnych platformach, a nie na każdej z nich dotychczasowy interfejs się sprawdzał.

Nowe menu, które zastąpi Wstążkę w pakiecie Office, ma być przede wszystkim kontekstowe.

Program powinien wykrywać, czym obecnie zajmuje się użytkownik i prezentować mu przed oczami tylko te narzędzia, których faktycznie będzie używał. Taki brak rozpraszaczy ma ułatwić skupienie się na konkretnym zadaniu wykonywanym na telefonach, tabletach oraz komputerach.

W okienku, które docelowo będzie wyglądało i działało podobnie we wszystkich aplikacjach Microsoftu, znalazło się miejsce na ikonę symbolizującą konkretną aplikację oraz uniwersalny pasek wyszukiwania. Podobne rozwiązanie już teraz pojawia się w Microsoft Teams.

Na gruntowne przemodelowanie interfejsu pakietu biurowego Microsoftu jeszcze sporo poczekamy.

Microsoft nie jest jeszcze gotowy, by udostępnić następcę wstążki wszystkim użytkownikom pakietu Office, a programiści zastanawiają się, jak dokładnie tę kwestię rozwiązać. Aktualizacji, która wprowadzi prezentowane dzisiaj nowości, możemy spodziewać się za rok albo dwa.

Microsoft wyjaśnił przy tym, że prace nad nowym interfejsem przyspieszyły ze względu na trwającą pandemię. Koronawirus zmusił wiele osób do pracy zdalnej i zachwiała naszym work-life balance. Unaoczniła też ideologiczne i ekonomiczne problemy współczesnego świata.







Microsoft Office stawia sobie za cel ułatwienie ludziom życia w tej trudnej rzeczywistości.

Aplikacje firmy z Redmond z samodzielnych programów przeistaczają się w połączony chmurą pakiet usług, który będzie dostosowany do współczesnych realiów i będzie skalował się odpowiednio w zależności od kontekstu. Nowe menu pakietu Office jest przejawem tego zmienionego podejścia Microsoftu do produktywności.

Te zmiany wprowadzane są po to, by zminimalizować rozpraszacze w naszym otoczeniu. Chodzi o to, by w centrum naszego zainteresowania była treść, a nie narzędzie. To ma inteligentnie dopasowywać się do tego, co się aktualnie dzieje na ekranie, a w wybieraniu tego, co ważne, pomoże sztuczna inteligencja.

Docelowo taki odświeżony interfejs zastąpi dotychczasowy zarówno w desktopowej wersji pakietu biurowego Office oraz pozostałych aplikacji składających się na Microsoft 365, jak i w wersjach mobilnych i przeglądarkowych. Zobaczymy, jak zareagują na to użytkownicy, którzy ze wstążki korzystali ostatnie 13 lat.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.