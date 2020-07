Samsung Galaxy Watch 3 przyłapany na wideo. Wiemy już o nim niemal wszystko

Samsung Galaxy Watch 3 właśnie pokazał się nam w pełnej krasie. Premiera jest już tylko czystą formalnością.

Samsung nie potrafi, a może i nie chce dotrzymywać tajemnicy przed premierą swoich urządzeń. W sieci notorycznie pojawiają się (zapewne kontrolowane przez samego Samsunga) wycieki informacji, a przez to premiera sprzętów jest w zasadzie formalnością - wszystko wiemy o nich na długo przed.

Nie inaczej jest z nadchodzącym smartwatchem Samsung Galaxy Watch 3. O nim również wiemy już wiele - jak będzie wyglądał, co będzie oferował, jaka będzie jego specyfikacja. Teraz, dzięki nagraniu udostępnionemu na kanale TechTalkTV, możemy obejrzeć sobie zegarek Samsunga na żywo.

Samsung Galaxy Watch 3 to ewolucja, nie rewolucja.

Najnowszy smartwatch Koreańczyków jest rozwinięciem stylistyki znanej z pierwszego Galaxy Watcha. Powrócił obrotowy bezel, którego zabrakło w sportowych Galaxy Watchach Active, ale tym razem nie jest on perforowany, lecz gładki. Prawdę mówiąc znacznie bardziej wolałem wygląd pierwszego Watcha i bardzo bym chciał, by Samsung wrócił do produkcji dwóch wariantów zegarka - eleganckiego i outdoorowego, jak miało to miejsce np. w modelu Gear S3 i S3 Frontier.

O tym niestety nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Galaxy Watch 3 ukaże się na rynku w dwóch rozmiarach - 41 mm z ekranem 1,2” i 46 mm z ekranem 1,4”.

Na wideo możemy oglądać mniejszą wersję zegarka. Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy, jest płynność działania interfejsu.

Galaxy Watch 3 ma oferować nie 768 jak poprzednik, a 1024 MB pamięci operacyjnej oraz 8 GB miejsca na dane. Widać, iż interfejs przy takiej ilości RAM-u działa w pełni płynnie, czego nie można powiedzieć o obecnych generacjach Galaxy Watcha, którym zdarzają się „chrupnięcia” podczas przewijania pulpitów.

Wideo zdradza też kilka konkretów odnośnie konstrukcji zegarka, których nie byliśmy pewni wcześniej. Teraz wiemy, że zegarek spełnia militarną normę odporności MIL-STD810G i jest wodoszczelny do 5 ATM (50 m), tak jak Apple Watch i inne nie-fitnessowe smart zegarki. Dotykowy ekran AMOLED pokrywa zaś dedykowane zegarkom szkło Corning Gorilla Glass DX+, takie samo jak w Galaxy Watchu 2 Active.

Obudowa, zależnie od wersji, ma być wykonana ze stali nierdzewnej lub tytanu, choć nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiła się również tańsza, aluminiowa wersja. Na wideo możemy obejrzeć wariant ze stali nierdzewnej.

Nie wygląda natomiast, by Samsung zdecydował się na nowy optyczny czujnik tętna, co nie jest dobrą wiadomością dla miłośników sportu, gdyż dotychczasowe zegarki Samsunga na tle konkurencji od Apple’a (o Garminie czy Polarze nie wspominając) wypadają bardzo blado, zarówno jeśli chodzi o pomiary czujnika tętna, jak i modułu GPS.

Karuzela spekulacji zatrzyma się już 5 sierpnia.

Wtedy to Samsung oficjalnie odsłoni kurtynę nie tylko sprzed zegarka Galaxy Watch 3, ale także dwóch smartfonów - Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Note 20 - oraz słuchawek Galaxy Buds Live. Być może tego samego dnia zadebiutuje także Samsung Galaxy Tab S7.

Zbliżające się wydarzenie Unpacked będzie bodajże największą premierą Samsunga od co najmniej dwóch lat. Szkoda tylko, że przez ten niekontrolowany strumień przecieków nie zostało już nic, czym moglibyśmy się podekscytować w samym dniu premiery.



