Piszesz z kimś na Messengerze i nagle pokazujesz mu, co masz na ekranie smartfona. To nowość

Facebook się bardzo stara, by jego Messenger był traktowany jak pełnoprawny konkurent Zooma. Po funkcji Facebook Rooms przyszła kolej na współdzielenie ekranu na urządzeniach mobilnych.

Messenger zaczynał swoje życie jako prosty komunikator internetowy spięty z kontem na portalu społecznościowym Facebook, ale zmienił się w prawdziwy kombajn. Rooms, czyli „pokoje” pozwalające na tworzenie wieloosobowych chatów wideo w dobie pandemii i lockdownu był desperacką próbą przyciągnięcia osób, które wybrały inne platformy.

Współdzielenie ekranu w mobilnym Messengerze to kolejny przykład na to, że Facebook ma kompleks Zooma.

Chwilę to trwało, ale możliwość wysłania obrazu ze swojego ekranu do rozmówców, co stało podstawą w przypadku komunikatorów wideo wykorzystywanych w biznesie, trafiła właśnie do Messengera na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu można wreszcie dzielić się tym, co się dzieje na ekranie naszego smartfonu lub tabletu, z pozostałymi członkami grupowej konwersacji wideo.

Ekran można współdzielić podczas rozmów grupowych, w których może brać do 8 osób jednocześnie oraz w ramach funkcji Messenger Rooms, gdzie jednocześnie konwersować może ze sobą do 16 osób. Docelowo współdzielenie ekranu ma się pojawić nawet w tych rozmowach grupowych w ramach Messenger Rooms, gdzie aktywnych będzie 50 użytkowników jednocześnie.

Aktualizacja aplikacji Messenger, która pozwala na współdzielenie ekranu, pojawiła się już na systemach Android oraz iOS.

Aby skorzystać z tej funkcji, podczas rozmowy należy wysunąć panel opcji do góry, a naszym oczom ukaże się duży przycisk. Chęć współdzielenia ekranu trzeba przy tym kilkukrotnie potwierdzić, co akurat jest dobrą wiadomością, bo omyłkowe udostępnienie swojego pulpitu postronnym mogłoby mieć opłakane skutki…