Jakie smartfony 5G można kupić w sieci Play? Prześwietlamy ofertę

Play ruszył już ze swoim 5G w Polsce i ma w ofercie kilka telefonów z modemami umożliwiającymi połączenie się z siecią 5. generacji. Przyjrzeliśmy się ich specyfikacji, a także temu, jaką ofertę przygotował fioletowy operator dla żądnych wysokich prędkości.

Polskie telekomy ruszyły z 5G na częstotliwościach wykorzystywanych uprzednio na potrzeby LTE. W przypadku Play mowa o paśmie 2100 MHz. Zasięgiem sieci 5. generacji objęte zostało kilkadziesiąt miejscowości. Każdy może łatwo sprawdzić na mapce, czy także ta jego.

Jaki smartfon 5G kupić w Play?

Aby cieszyć się siecią 5. generacji, należy dysponować odpowiednim sprzętem. Takowy można kupić bezpośrednio u operatora, gdyż w przypadku urządzeń „z rynku” telekom nie może zagwarantować nam wsparcia. Play przygotował listę rekomendowanych telefonów, na której znalazło się pięć modeli. Przyjrzeliśmy się im.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G — specyfikacja

Urządzenie uwielbianej przez Polaków chińskiej firmy wyposażone jest w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz 6 GB RAM, a na system Android i dane użytkownika przeznaczono 64 GB przestrzeni. Do tego dochodzi poczwórny główny aparat fotograficzny (48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix) oraz aparat do zdjęć typu selfie (16 Mpix).

Ekran typu AMOLED w Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma przekątną długości 6,57-cala przy rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli. W obudowie telefonu mierzącej 74,8 mm (szerokość) x 163,9 mm (wysokość) x 8,3 mm (grubość) znalazło się miejsce na ogniwo o pojemności 4160 mAh, które można ładować z mocą 20 W z użyciem portu USB-C.

Ten smartfon przypadnie do gustu przede wszystkim tym osobom, które nie chcą wydać na smartfon majątku, ale chcą już teraz skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje sieć 5. generacji. Xiaomi Mi 10 Lite 5G cechuje się ponadprzeciętną wydajnością i całkiem niezłym aparatem jak na swoją półkę cenową.

Xiaomi Mi 10 5G — specyfikacja

Innym ciekawym telefonem marki Xiaomi w ofercie Play jest Xiaomi Mi 10 5G. Również i w nim znalazł się 6,67-calowy wyświetlacz. Ekran to Super AMOLED odświeżany w 90 Hz, a jego rozdzielczość wynosi 2340 na 1080 pikseli. Wymiary obudowy to z kolei 74,8 mm (szerokość) x 162,5 mm (wysokość) x 9 mm (grubość). W obudowie Xiaomi Mi 10 5G mieści się ogniwo o pojemności 4780 mAh, które można ładować z mocą 30 W przez port USB-C oraz bezprzewodowo.

Telefon dysponuje także głównym aparatem składającym się z czterech obiektywów (108 Mpix, 13 Mpix, 2 Mpix, 2 Mpix) oraz przednim aparatem do autoportretów (20 Mpix). Na pokładzie znalazł się też 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, który wspiera 8 GB RAM-u, a dysk w telefonie sprzedawanym przez Play ma pojemność 128 GB. Zainstalowany został na nim system Android.

Choć to urządzenie dla osób, które mogą sobie pozwolić na nieco większy wydatek, Xiaomi Mi 10 5G wypada cenowo korzystnie na tle smartfonów innych marek. Jego mocnymi cechami są wyświetlacz (ze względu na prędkość odświeżania), aparat fotograficzny (gdyż wysoka rozdzielczość idzie w parze z jakością) oraz akumulator (zapewniający długo czas pracy na jednym ładowaniu).

LG V60 ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5G — specyfikacja

Telefon obsługujący 5G znalazł się również w ofercie firmy LG. Także w tym przypadku mamy do czynienia z modelem napędzanym przez 8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 865. Tu klienci mogą liczyć też na 8 GB RAM-u oraz, w wersji rekomendowanej przez Play do współpracy z siecią 5. generacji, aż 256 GB pamięci wewnętrznej na system Android oraz dane.

LG V60 ThinQ 5G, bo o nim mowa, dysponuje przy tym aż 6,8-calowym wyświetlaczem typu P-OLED, który wyświetla aż 2460 na 1080 pikseli. Urządzenie ma przy tym 77,6 mm (szerokość) x 169,3 mm (wysokość) x 8,9 mm (grubość). W specyfikacji znalazły się też potrójny aparat główny (64 Mpix, 13 Mpix, 0,3 Mpix), pojedynczy aparat przedni (10 Mpix) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

To, co wyróżnia LG V60 ThinQ 5G, to bez dwóch zdań jego wyświetlacz o ultrapanoramicznych proporcjach. Z tego urządzenia ucieszą się przede wszystkim ci użytkownicy, którym zależy na pracy przy dwóch aplikacjach jednocześnie. LG jak zwykle staje też na wysokości zadania, jeśli chodzi o dźwięk — tak jak w pozostałych smartfonach tej koreańskiej firmy wbudowany DAC zapewnia świetną jakość odtwarzanego audio.

Huawei P40 Pro — specyfikacja

Sercem telefonu jest procesor Kirin 990 5G. W obliczeniach pomaga mu 8 GB RAM-u. Dysk, na którym wgrany jest system Android z usługami Huaweia, ma 256 GB pojemności. Specyfikację uzupełniają aparaty: główny (50 Mpix + 40 Mpix + 12 Mpix) oraz dodatkowy (32 Mpix).

Obudowa modelu Huawei P40 Pro mierzy 72,6 mm (szerokość) x 158,2 mm (wysokość) x grubość (9 mm). Ekran typu OLED ma z kolei rozdzielczość aż 6,58-cala przy rozdzielczości 2640 na 1200 pikseli, a do ładowania akumulatora o pojemności 4200 mAh służy port USB-C.

To urządzenie dla osób, które chcą mieć topowy telefon, który kosztuje znacznie nieco mniej od urządzeń konkurencji. Trzeba tylko pamiętać, że Huawei P40 Pro, podobnie jak inne smartfony z rodziny Huawei P40, wykorzystuje Androida ze wsparciem Huawei Mobile Services.

Huawei Mate XS — specyfikacja

Ostatnim urządzeniem na liście jest Huawei Mate XS. Ten model wyróżnia się przede wszystkim elastycznym ekranem, a zamontowany w obudowie zawias pozwala składać je na pół. Również i w tym urządzeniu został zainstalowany Android ze wsparciem Huawei Mobile Services.

Wymiary telefonu to 146,2 mm (szerokość) x 161,3 mm (wysokość) x 5.4 (grubość) mm, ale po złożeniu Huawei Mate XS mierzy już tylko 78,5 mm (szerokość) x 161,3 mm (wysokość) x 11 mm (grubość) i mieści w sobie ogniwo o pojemności 4500 mAh ładowane z mocą 55 W. Wyświetlacz typu OLED ma rozdzielczość 2200 na 2480 pikseli przy 8-calowej przekątnej.

Urządzenie napędza 8-rdzeniowy procesor Kirin 990 5G, a pomaga mu 8 GB RAM, podczas gdy jego dysk ma pojemność 512 GB. Huawei Mate XS może się też pochwalić poczwórnym aparatem głównym (40 Mpix + 8 Mpix + 16 Mpix + czujnik głębi), który jest jednocześnie kamerką do zdjęć typu selfie.

Ze smartfonów 5G u fioletowego operatora można skorzystać m.in. w ramach oferty HOMEBOX. Zapewnia ona klientom odpowiednio duży pakiet, by korzystać z szybszych transferów bez obawy o to, że zostaną odcięci od sieci ze względu na wyczerpanie się paczki danych.

W przypadku Solo HOMEBOX w Play można liczyć na nielimitowany internet w smartfonie i 70 GB z pełną prędkością w cenie 85 zł miesięcznie (po rabatach). Oprócz tego taryfa Solo Homebox pozwala cieszyć się nielimitowanymi połączeniami oraz wiadomościami SMS i MMS.

Internet, połączenia i wiadomości to przy tym nie koniec oferty HOMEBOX w Play.

Do usług telekomunikacyjnych dochodzą usługi multimedialne: Play Now TV z 25 kanałami (na cały czas trwania umowy) oraz Amazon Prime Video i Tidal (na pół roku). Wisienką na torcie jest internet domowy: pakiet 150 GB z pełną prędkością bez limitu gigabajtów ze wsparciem 5G.

Dla klientów, którzy potrzebują więcej kart SIM, przygotowano oferty Duet HOMEBOX i Rodzina HOMEBOX. W ich przypadku każdy kolejny numer kosztuje 35 zł miesięcznie, a 70 GB transferu z pełną prędkością dostaje każdy z domowników. Nie trzeba tu współdzielić jednego dużego pakietu.



