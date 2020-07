Fioletowy operator podobnie, jak trójka jego konkurentów, oferuje już sieć 5. generacji. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się mapa zasięgu 5G w Play.

Co prawda odwołano ostatnio prezesa UKE i tzw. aukcja 5G nie doszła do skutku, przez co teraz nie wiadomo nawet, czy w ogóle się takowa odbędzie, ale polskie telekomy nie zasypują gruszek w popiele. Wszyscy czterej operatorzy infrastrukturalni z naszego kraju ruszyli z siecią 5. generacji na częstotliwościach wykorzystywanych do tej pory na potrzeby LTE.

Pierwszą firmą, która udostępniła 5G w Polsce, okazał się Plus, który wykorzystał do tego częstotliwości z pasma 2100 MHz. Zawtórowali mu już konkurenci w postaci Orange, Play oraz T-Mobile, którzy uruchomili swoje sieci 5. generacji w paśmie 2600 MHz. Różnią się one zarówno parametrami, listą wspieranych sprzętów, jak i zasięgiem.

Mapka zasięgu 5G w Play

Mapki zasięgu sieci 5. generacji w naszym kraju przygotował w ostatnim czasie portal speedtest.pl, ale opierały się one o wydane zezwolenia na budowę, których Play otrzymał ich 971 w paśmie 2600 MHz i 16 w paśmie 1800 MHz co uczyniło z niego lidera. Pokazują one, gdzie 5G jest lub gdzie znajdzie się w najbliższej przyszłości.

Telekomy dzielą się jednak sami informacjami o tym, gdzie już teraz można skorzystać z ich usług. Niedawno przyjrzeliśmy się mapkom zasięgu Plusa i Orange’a, a teraz sprawdziliśmy jak radzi sobie z pokryciem zasięgiem 5G najważniejszych miast w Polsce fioletowy telekom, który chwali się zasięgiem sieci 5. generacji w aż 53 miejscowościach.

5G w Play — Warszawa

5G w Play — Trójmiasto

5G w Play — Kołobrzeg

5G w Play — Ustka

5G w Play — Wrocław

5G w Play — Jelenia Góra

5G w Play — Toruń

5G w Play — Kraków

5G w Play — Zakopane i Nowy Targ

5G w Play — Szczyrk

5G w Play — Giżycko

5G w Play — Mrągowo

5G w Play — Augustów