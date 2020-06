Jaki smartfon wybrać w 2020 r.? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Jaki powinien być smartfon w 2020 r, by warto go było kupić? Czym się kierować, wybierając spomiędzy dziesiątków dostępnych modeli? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by nie żałować zakupu.

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed ledwie kilku lat, dziś doszliśmy do momentu, kiedy naprawdę trudno jest kupić obiektywnie nieudany smartfon. Z wyjątkiem kilku modeli pomniejszych producentów, niemal każdy dostępny na rynku telefon to wystarczająco dobry telefon. Tylko czy entuzjasta nowych technologii w 2020 r. powinien zatrzymać się na „wystarczająco dobrym” smartfonie? Nie do końca.

Co więc powinien mieć dziś smartfon, by być więcej niż „wystarczająco” dobrym?

Jaki smartfon kupić w 2020 r. – taki z pięknym i szybkim ekranem.

W 2020 r. definitywnie nie powinniśmy już akceptować telefonów z przeciętnymi wyświetlaczami i na szczęście niewiele jest telefonów, które mają obiektywnie kiepskie ekrany.

Jeśli jednak chcemy kupić urządzenie przystające do aktualnego stanu techniki, powinniśmy szukać ekranu nie tylko pięknego, ale też szybkiego. Standardowe 60 Hz odświeżania nie jest dziś już wartością satysfakcjonującą, gdy możemy kupić telefon z wyświetlaczem dwukrotnie szybszym.

Idealnym kompromisem między szybkim odświeżaniem ekranu a niższym zużyciem energii jest częstotliwość odświeżania 90 Hz. Gwarantuje ona zwiększoną płynność animacji i wrażenie responsywności interfejsu, nie mówiąc już o tym, że coraz więcej gier mobilnych potrafi wykorzystać wyższą częstotliwość odświeżania.

Szybki ekran wygląda lepiej, jest przyjemniejszy w obsłudze i wcale nie trzeba wydawać majątku, by kupić telefon wyposażony w taki wyświetlacz. Nie ma dziś powodu, by nie wybrać takiego panelu.

Taki z głośnikami stereo.

Smartfon to dziś przede wszystkim centrum rozrywki. Oglądamy seriale na Netfliksie, oglądamy filmiki na YouTubie, przeglądamy media społecznościowe, a obraz to tylko połowa wrażeń. Równie ważny jest dźwięk.

W 2020 r. – zwłaszcza szukając smartfona ze średniej i wyższej półki - nie ma żadnego powodu, by godzić się na telefon ze słabym głośnikiem. Najlepiej wybrać zaś urządzenie z dwoma głośnikami stereo, które zapewnią należyte doznania słuchowe podczas oglądania seriali, słuchania muzyki czy podcastów.

Jaki smartfon wybrać w 2020 r. – taki z uniwersalnym układem aparatów.

Niezależnie od tego, na jakiej półce cenowej szukamy telefonu, powinniśmy wybrać model mający uniwersalną optykę. Nie licząc jednego modelu wiadomego producenta, wszystkie smartfony ze średniej i wyższej półki mają co najmniej dwa, a zwykle trzy lub cztery obiektywy.

Taki układ aparatów, zawierający obiektywy szerokokątne, ultraszerokokątne i telefoto (a czasem również macro) pozwalają uchwycić kadr niezależnie od sytuacji. Jeszcze kilka lat temu taka uniwersalność w telefonie była nie do pomyślenia. Dziś nie do pomyślenia jest wybrać telefon, który byłby jej pozbawiony.

Taki z pojemnym akumulatorem.

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że smartfon pracuje góra jeden dzień i trzeba go podłączać do ładowarki. Przywykliśmy do tej niechlubnej normy, ale w 2020 r. już nie musimy się na nią godzić. Coraz więcej jest telefonów, które oferują akumulatory o pojemności 4500 mAh i większej, które gwarantują nie jeden, a dwa pełne dni pracy z dala od gniazdka.

Tak duży akumulator trzeba też szybko naładować. Powinniśmy więc szukać urządzenia, które obsługuje jakąś formę szybkiego ładowania i ma do tego odpowiednią ładowarkę w zestawie, a nie do dokupienia osobno.

Jaki smarfon kupić w 2020 r. – taki z łącznością 5G.

Jeszcze na początku tego roku 5G zdawało się odległą przyszłością, ale dziś już wiemy, że punktów dostępu do sieci nowej generacji w Polsce z kwartału na kwartał będzie coraz więcej. Już dziś mieszkańcy największych polskich miast mogą z niej korzystać, ale żeby to zrobić, potrzeba odpowiedniego smartfona.

Zresztą nawet jeśli dziś nie jesteśmy w zasięgu sieci 5G, możemy być w jej zasięgu za rok. Dobrze więc od razu wybrać urządzenie, które będzie potrafiło się z tą siecią połączyć i wykorzystać jej ponadprzeciętną szybkość.

Jaki smartfon wybrać w 2020 r. – taki, który łączy w sobie wszystkie powyższe cechy.

Trudno jest kupić dziś kiepski smartfon, ale jednocześnie łatwo wybrać taki, który niczym się nie wyróżnia. Chcąc kupić naprawdę dobre urządzenie powinniśmy zwrócić uwagę, by zawierał on chociaż niektóre, a najlepiej wszystkie powyższe cechy. Z pięknym ekranem i świetnymi głośnikami. Z uniwersalnym układem aparatów i akumulatorem zapewniającym dwa dni pracy bez ładowania. Z łącznością 5G, która jest przyszłością telekomunikacji.

Jednym z takich smartfonów jest np. Motorola Edge, którą testowaliśmy niedawno na Spider’s Web:

Motorola Edge spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Ekran? Panel o przekątnej 6,7”, 90 Hz odświeżania i nietypowych proporcjach 21:9 jest naprawdę piękny, a do tego jako jeden z nielicznych smartfonów z zakrzywionym ekranem oferuje faktycznie użyteczne dodatki wynikające z tego zakrzywienia.

Głośniki? Okalające ekran moduły w Motoroli Edge są jednymi z najgłośniejszych i najlepiej grających spośród wszystkich smartfonów.

Aparaty? Na pokładzie znajdziemy trzy aparaty – 64 Mpix z obiektywem szerokokątnym, 16 Mpix z obiektywem ultrawide i 8 Mpix z obiektywem telefoto. Niezależnie od sytuacji pozwolą nam one zrobić dobre zdjęcie.

Akumulator? 4500 mAh w połączeniu ze znakomitą optymalizacją oprogramowania gwarantują spokojne dwa dni pracy, a w zestawie znajdziemy szybką ładowarkę Turbo Power.

5G? Sercem Motoroli Edge jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G z modemem 5G, który gwarantuje nie tylko szybkie połączenie sieciowe, ale również zapewnia wysoką wydajność w każdym zastosowaniu.

Kupując urządzenie z tymi wszystkimi cechami, mamy pewność, że kupujemy telefon nie tylko „wystarczająco dobry”, ale po prostu świetny. Taki, który posłuży nam nie tylko dziś, ale również za rok czy dwa lata i nadal będzie urządzeniem nowoczesnym, z którego będzie się przyjemnie korzystać.

*Materiał powstał we współpracy z marką Motorola.