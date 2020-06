Wbudowany w Edge’a menedżer haseł zyska niedługo bardzo użyteczną funkcję. Przeglądarka będzie sprawdzać publicznie dostępne bazy danych i ostrzeże nas, jeżeli któreś z zapamiętanych haseł trafiło w niepowołane ręce.

Do kanałów testowych Canary i Dev trafiła nowa kompilacja przeglądarki Edge 85. Nowości są dwie. Jedna, dość kosmetyczna, subiektywnie mi się nie podoba – do tego jeszcze wrócimy. Bo dużo istotniejszy jest dodatek do menedżera haseł microsoftowej przeglądarki. Który potencjalnie może uratować nam wirtualne życie.

Edge 85 (i nowsze) będzie sprawdzał zapamiętane w przeglądarce hasła ze znanymi repozytoriami gromadzącymi informacje o włamaniach do poszczególnych internetowych usług. Jeżeli się okaże, że któreś z naszych haseł trafiło w ręce włamywaczy – przeglądarka nas o tym od razu ostrzeże i poleci niezwłocznie zmienić dane logowania na nowe.

Przeglądarka Edge 85 ostrzega przed włamaniem i kradzieżą haseł. Wprowadza też dedykowany rozszerzeniom przycisk.

Drugą z nowości jest wprowadzony w Chromium 83 przycisk do zarządzania rozszerzeniami. Podobnie jak w większości innych nakładek, również w Edge’u nie można go w żaden sposób usunąć ani zmienić jego położenia. Będzie zawsze obecny obok wyciągniętych na główną belkę interfejsu rozszerzeń. Nie każdemu się to podoba, ale ma on nieco poprawić nasze bezpieczeństwo.

Po kliknięciu w ów przycisk ukaże się nam lista wszystkich rozszerzeń i – co ważne – wraz ze wszystkimi przyznanymi tym rozszerzeniom uprawnieniami. Jeżeli uznamy, że któreś rozszerzenie ma zbyt duży apetyt na nasze dane, będziemy mogli je odinstalować bezpośrednio z omawianego menu.

Edge 85 powinien się pojawić w wersji końcowej za około cztery tygodnie.