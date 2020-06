2 interakcji

Czwarta odsłona głównej serii Crash Bandicoot nadchodzi! W Crash Bandicoot 4: It’s About Time zagramy na konsolach już 22 października.

Zgodnie z zapowiedziami właśnie zobaczyliśmy trailer czwartej części kultowej serii Crash Bandicoot. Nowy tytuł nosi nazwę Crash Bandicoot 4: It’s About Time i jest bezpośrednią kontynuacją trylogii wydanej początkowo na PlayStation. Oznacza to, że jest to kontynuacja gier sprzed ponad 20 lat!

Crash Bandicoot 4 na pierwszym trailerze

Oficjalny trailer gry pokazuje dobrze znaną mechanikę, rozszerzoną oczywiście o nowe elementy, światy i moce głównego bohatera. Możemy spodziewać się dobrej platformówki w starym stylu.

Pod względem graficznym gra wypada dość dobrze, ale od razu widać, że jest tworzona z myślą o konsolach obecnej generacji. Nie jest to poziom graficzny, który widzieliśmy na trailerze nieprawdopodobnie pięknego Ratchet and Clank: Rift Apart, który zadebiutuje na PlayStation 5.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Zapowiada się świetna przygoda.

Na przestrzeni 24 lat seria Crash Bandicoot doczekała się aż 20 odsłon, spin-offów i wariacji na temat na czele z popularną serią wyścigową. Najważniejsze pozostają jednak trzy pierwsze tytuły, które w 2017 r. dostały zupełnie nowe, zremasterowane wersje wydane pod nazwą Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Seria przechodziła przez ręce aż 10 studiów deweloperskich. Za najnowszego Crasha Bandicoota 4 odpowiada studio Toys for Bob odpowiedzialne za stworzenie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oraz Spyro Reignited Trilogy. Mamy więc do czynienia z doświadczonymi deweloperami, którzy już pokazali, na co ich stać. Obie serie zremasterowanych tytułów są rewelacyjnie dobre.

Crash Bandicoot został stworzony przez Naughty Dog w 1996 r. Początkowo gry były tytułami ekskluzywnymi na konsolę PlayStation, ale już od 2001 r. seria jest wydawana na wielu platformach. Nie inaczej będzie w przypadku Crasha Bandicoota 4, w którego według oficjalnych informacji zagramy na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series X. Obecność tej ostatniej wskazuje na to, że doczekamy się też premiery na PlayStation 5.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time będzie miał premierę 2 października 2020 r. Jestem ciekaw, czy, tak jak w wypadku odświeżonej trylogii, doczekamy się też wersji pecetowej i przeznaczonej na konsolę Nintendo Switch.