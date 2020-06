Posiadacze smartfonów marki Huawei mogą skorzystać z pomocy cyfrowego asystenta, który zbiera w jednym miejscu wszelkie przydatne informacje, takie jak wyniki meczów, aktualizacje z giełdy i najnowsze wiadomości.

Asystenta przygotowanego przez firmę Huawei można uruchomić na wybranych urządzeniach tej marki działających pod kontrolą systemu Android z nakładką EMUI w wersji 9.0 lub nowszej ze wsparciem Huawei Mobile Services.

Asystent Huawei może działać na setkach tysięcy urządzeń, na które trafi automatycznie dzięki aktualizacji EMUI. Proces udostępniania uaktualnienia się już rozpoczął — kalendarz można znaleźć na stronie firmy. W przypadku topowych urządzeń z linii Huawei P40 usługa jest już preinstalowana.

Asystenta można aktywować też na bardzo popularnych w Polsce modelach takich jak Huawei P Smart 2019, Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro, Huawei P20 i Huawei P20 Pro.

Na starszych smartfonach, które nie doczekały się jeszcze aktualizacji, można go pobrać ze sklepu Huawei AppGallery albo bezpośrednio ze strony internetowej producenta.

Jak uruchomić Asystenta Huawei?

Na urządzeniach, które miały preinstalowaną usługę Huawei Assistant, oraz na takich, na które została ona wgrana ręcznie, pojawia się dodatkowy ekran, który pozwala zapoznać się z podpowiedziami przygotowanymi przez cyfrowego pomocnika. Aby go namierzyć, należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym, gdyż asystent kryje się po lewej stronie pulpitu.

Ten główny ekran dostępny po lewej stronie pulpitu podpisany został słowem Today, co oznacza ni mniej, ni więcej jak Dziś. Bardzo trafnie opisuje ono znajdujące się tu treści, ponieważ oprogramowanie telefonu prezentuje w jednym miejscu wszystkie ważne w danej chwili informacje i daje wygodny dostęp do wielu istotnych funkcji urządzenia mobilnego.

Huawei Assistant Today dzieli się na kilka głównych sekcji, a każda zapewnia dostęp do nieco innych danych.

Pod samym nagłówkiem pojawiają się dynamiczne informacje, w tym np. sugestia, by pójść spać, gdy telefon wykryje, iż korzystamy z niego w nocy. Z tego miejsca można też podejrzeć podstawowe dane z aplikacji Huawei Zdrowie takie jak liczba przebytych kroków czy spalonych kalorii.





Na samej górze można znaleźć też podstawowe informacje na temat konta Huawei, na które zalogowaliśmy się w telefonie. Po dotknięciu awatara można przejść do ustawień Huawei ID. To z tego poziomu można wybrać, jakie karty z podpowiedziami chcemy oglądać, a na liście do wyboru są:

Pogoda — informacje o pogodzie w okolicy oraz ostrzeżenia meteorologiczne;

Czas korzystania z aplikacji — informacje o tym, ile spędzamy w nich czasu;

Dzisiaj — wydarzenia z kalendarza oraz zadania z listy to-do;

Zużycie komórkowej transmisji danych — szacunki dotyczące pakietu internetowego.

Oprócz tego można w ustawieniach Huawei Assistant zasubskrybować informacje giełdowe StockMarkets, dzięki czemu można być na bieżąco z cenami akcji oraz w porę reagować na zmiany, jakie zachodzą w gospodarce w dobie globalnego kryzysu wywołanego koronawirusem.

Asystent pomaga też monitorować ceny biletów lotniczych dzięki wsparciu eSky, a te mogą po ponownym otwarciu połączeń zmieniać się teraz jak w kalejdoskopie. Z poziomu usługi można od razu dokonać rezerwacji, a później cyfrowy pomocnik Huaweia przypomni użytkownikowi, kiedy ma lot. Oprogramowanie udostępni również w odpowiednim momencie niezbędną do lotu kartę pokładową.

W ramach AI Tips, czyli przydatnych podpowiedzi sztucznej inteligencji, można znaleźć również informacje o przebiegu spotkań sportowych i to w czasie rzeczywistym. To bardzo przydatna funkcja, gdyż rozgrywki w wielu krajach znów się odbywają, ale stadiony nadal są zamknięte.

W usłudze Huawei Assistant dostępne są też najświeższe newsy, z którymi można zapoznać się przy np. porannej kawie lub po południu po powrocie z pracy. Źródłem aktualności mogą być zaś dwie usługi: Squid oraz Microsoft News, a użytkownik ma możliwość wyboru dostawcy treści.

Treści newsowe pochodzą z najróżniejszych portali, wśród których można wymienić Onet, WP.pl, Interia, NaTemat, Polsat News, DoRzeczy, Gazeta.pl, wPolityce, Wprost, Radio Zet, RMF FM, Polskie Radio oraz Tok FM. Asystent Huawei stawia też na podcasty, których można posłuchać za pośrednictwem SQUID-a. W ramach jednego bardzo wygodnego odtwarzacza można odtwarzać audycje z różnych źródeł, w tym:

Weszło.FM;

Onet Rano;

Imponderabilia;

Krzysztof Gonciarz;

Zabawa jedzeniem;

Nerdy Nocą;

Kryminalna Skandynawia;

i wiele, wiele innych.

Po wstępnej konfiguracji można wrócić do Asystenta Huawei i skorzystać z wyszukiwarki.

Można w nią wpisać zarówno hasła do wyszukania w sieci z pomocą wyszukiwarki Bing, jak i adresy stron internetowych. Oprócz tego za jej pomocą można przeszukiwać np. ustawienia i w prosty sposób dostać się, chociażby do menu dodawania sieci VPN bez konieczności ręcznego przedzierania się przez kolejne menu.

Ciekawą funkcją jest skaner kodów QR oraz produktów. Można ją aktywować poprzez kliknięcie ikoni usługi HiSense po prawej stronie pola wyszukiwania. Potrafi on nie tylko przekierować do odpowiedniej strony internetowej, ale również wyszukać sfotografowane produkty w sieci i wyświetlić ofertę sprzedaży.

Nieco niżej znalazły się zaś ikony skrótów, których układ można modyfikować.

To od użytkownika zależy, czy skorzysta z sugerowanego zestawu, w którym znalazły się Ulubione kontakty, Ulubiony zdjęcia, Ostatnie zdjęcia, Nowy kontakt, czy też wybierze własną konfigurację. Do wyboru są jeszcze Start/Stop dyktafonu, Odtwórz audio z aplikacji muzyka, Nowa notatka, nowy wpis na liście zakupów itp.

Pod tymi ikonami można znaleźć wybrane wcześniej karty z poradami sztucznej inteligencji podpisane AI Tips oraz wiadomości z jednego z dwóch źródeł, które można w razie potrzeby ręcznie odświeżyć. Są one dość przekrojowe i każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.

Huawei Assistant i Huawei Browser

Klienci, którzy chcieliby poznać lepiej usługę Huawei Assistant, powinni odpalić systemową przeglądarkę. Huawei Browser na stronie nowej karty oprócz newsów prezentuje listę przydatnych skrótów, które pozwalają przenieść się m.in. do serwisu YouTube, gdzie zamieszczony został poradnik wyjaśniający działania asystenta.

Z samą przeglądarką również warto spędzić kilka chwil, bo ma ona kilka świetnych funkcji. Huawei zachęca do korzystania z niej nowym konkursem, w którym można wygrać telefon Huawei P40 Pro. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wykonać odpowiedni zrzut ekranu i wysłać go wraz z niezbędnymi danymi do firmy.

*Materiał przygotowany we współpracy z marką Huawei.