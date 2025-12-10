AI w polskiej szkole. Jak mądrze i odpowiedzialnie uczyć sztucznej inteligencji

Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje rękę Microsoftowi i otwiera szkoły na sztuczną inteligencję. Nowe kursy, narzędzia i certyfikacje mają przygotować nauczycieli i uczniów na rynek pracy, który zmienia się szybciej niż szkolne podstawy programów . Jaki jest pomysł korporacji na cyfrową edukację?

Polska dołączyła do grona 20 największych gospodarek świata, polskie talenty pracują w największych światowych korporacjach, szczególnie doceniani są nasi specjaliści IT. Nie będzie jednak kolejnych suckesów bez pracy u podstaw, czyli edukacji.



W konteście uczenia się nikt już nie pyta czy warto rozwijać kompetencje AI, ale jak robić to mądrze i odpowiedzialnie. Najlepiej pozyskać do tego partnerów biegłych w nowoczesnych technologiach.



Edukacja AI jest koniecznością z wielu powodów. W perspektywie ekonomicznej kształcenie kompetencji AI wzmacnia innowacyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki. Pracownicy rozumiejący zasady automatyzacji mogą efektywnie współpracować z systemami AI, tworzyć nowe procesy, optymalizować istniejące i rozwijać produkty o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego.



Taka edukacja pełni także funkcję społeczną. Pozwala lepiej rozumieć zmiany technologiczne i brać udział w debacie dotyczącej transformacji cyfrowej. Świadomość sposobu działania algorytmów wspiera krytyczne myślenie, umożliwia weryfikację informacji oraz ogranicza podatność na manipulacje. Dzięki temu społeczeństwo może aktywnie współdecydować o kierunku rozwoju technologii, zamiast jedynie reagować na jej skutki.



Ale wszystko zaczyna się od podstaw, szkolnej ławki, pierwszych kliknięć, świadomosci i ciekawości świata. Szkoła dziś ma uczyć umiejętności, które przydadzą się i teraz, i w przyszłości.

Działaj lokalnie, myśl globalnie

Ministerstwo Edukacji Narodowej już w 2024 roku podjęło strategiczną współpracę z Microsoftem. Teraz czas na kolejny etap działań. Projekt "Nauka z AI. Ucz, twórz i chroń – z AI w bezpiecznej szkole przyszłości” to trzy kursy zaprojektowane przez Microsoft razem z polskimi nauczycielami i udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Od matematyki wspieranej narzędziami AI, przez praktyczne, metodyczne wykorzystanie nowych technologii, aż po cyberbezpieczeństwo szkolne. Cel jest jasny: pomóc ponad 700 tysiącom nauczycieli odnaleźć się w epoce, w której programy nauczania zmieniają się szybciej niż podręczniki zdążą żółknąć.



Podczas ogłoszenia dalszego etapu współpracy oraz dalszych inwestycji Microsoft w programy szkoleniowe w Polsce odbyła się debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dorota Burka-Kamińska), Fundacji Digital University (Iza Bartnicka), Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Jacek Królikowski), Fundacji Zwolnieni z Teorii (Klaudia Wyszyńska) oraz Fundacji Absolvent (Dominik Wiegand). Uczestnicy dyskusji skupili się na różnorodnych potrzebach grup docelowych w kontekście edukacji cyfrowej i AI.

To właśnie lokalny pierwiastek może stanowić o sile projektu.

Zwolnieni z Teorii uczą młodych, jak używać AI w projektach społecznych. Digital University przygotowuje szkoły i nauczycieli poprzez kursy w języku polskim i ukraińskim oraz program "AI w codziennym życiu". Fundacja Absolvent wprowadza AI do Talent Days i Code Europe, a FRSI i TechSoup rozwijają kompetencje NGO-sów. Econverse prowadzi drugą edycję AI Ready.



Nauczania biegłości w AI w szkołach wspiera także polski scale‑up Classwise, oferując interaktywną metodę nauki bez użycia smartfona. Fundacja Aktywizacja uczy w zakresie włączania osób z niepełnosprawnościami poprzez program "Smart Start".



Z kolei stowarzyszenie SoDA wraz z Microsoftem uczy firmy, jak wdrażać agentów AI w praktyce. Do tego dochodzi Academic Partners, podłączający studentów do globalnej sieci wydarzeń technologicznych, oraz stale rozwijane kursy Microsoft Learn i LinkedIn Learning.

Polska potrzebuje "ekosystemu"

Programy szkoleniowe będą skupiać się na upowszechnianiu specjalistycznych i praktycznych kompetencji w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, które odpowiadają na realne potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W ciągu najbliższego roku uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia cenionych poświadczeń świadczących o posiadaniu zaawansowanych umiejętności w tym zakresie. Programy szkoleniowe realizowane wspólnie z partnerami będą skierowane do kluczowych grup społecznych: edukatorów (nauczycieli, dyrektorów szkół), uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora publicznego (w tym samorządowców i decydentów). Skorzystać z nich będzie mógł także każdy, kto chce rozwijać kompetencje przyszłości.

– Transformacja cyfrowa to zadanie, którego żadna instytucja nie udźwignie w pojedynkę – podkreśla Tomasz Kulasa, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kulasa podkreśla, że Polska potrzebuje "ekosystemu, który uczy młodych ludzi kompetencji przyszłości, i narzędzi, które nauczycielom realnie ułatwią pracę".



Podczas ogłoszenia inicjatywy Łukasz Foks, dyrektor zespołu Microsoft Elevate Skills w Polsce, obszernie relacjonował dotychczasowe działania i wizję na kolejne miesiące wskazując, że zostały zrealizowane ogłoszone w zeszłym roku zobowiązanie dotyczące rozwijania kompetencji AI.

– Traktujemy to jako początek dłuższej drogi. Nasza misja trwa i konsekwentnie ją kontynuujemy, bo przed nami kolejne wyzwania i dotarcie do grup docelowych o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości kraju. W tym roku naszym celem jest wsparcie setek tysięcy osób w drodze od podstawowej wiedzy o sztucznej inteligencji do zdobycia cenionych na rynku pracy poświadczeń – powiedział.

Podkreślił również mocno lokalny aspekt programu, który został uruchomiony w Polsce jako jeden z zaledwie dwudziestu na świecie.

– Działamy lokalnie i krok po kroku, tak aby każdy, niezależnie od wieku, zawodu czy miejsca zamieszkania, mógł świadomie korzystać z możliwości sztucznej inteligencji – dodał.



Firma zapowiada wsparcie setek tysięcy osób, od podstawowych kursów po rynkowe poświadczenia umiejętności. O tym, jak duże jest zapotrzebowanie, świadczy chociażby fakt, że 71 procent uczestników zaczyna od absolutnych podstaw, ucząc się z czym tak naprawdę jeść tę nową AI-ową rzeczywistość.

Szkolenia wyższego poziomu, które stanowiły pozostałe 29% oferty, koncentrowały się na praktycznych przykładach użycia AI, programowaniu z jej wykorzystaniem oraz projektach wymagających samodzielnej pracy z nowymi narzędziami. Zajęcia te skierowane były do profesjonalistów, takich jak programiści czy osoby rozpoczynające karierę w branży IT. Ich motywacją było rozwijanie kompetencji, które zwiększą ich potencjał zawodowy i konkurencyjność na rynku pracy w świecie, w którym technologie oparte na sztucznej inteligencji stają się standardem.

Przyszłość jest dziś

Sztuczna inteligencja od dawna jest w szkole i życiu młodych Polaków. Czy tego chcemy czy nie. Badanie "Generacja AI: młodzi Polacy na cyfrowym rynku pracy", wskazuje na to, że aż 97 proc. młodych Polaków korzysta na co dzień z narzędzi AI, ale zaledwie 12 proc. z nich deklaruje gotowość do pracy z ich wykorzystaniem.



Dzieci i młodzież są aktywne cyfrowo, stąd potrzeba ukierunkowania tego zainteresowania.

Trzeba też pamiętać, że gdy dzisiejsi uczniowie podstawówek będą wchodzić na rynek pracy sztuczna inteligencja będzie tak powszechna, jak internet. Nie będzie to żadna nowość, żadne wsparcie czy przewaga na rynku pracy. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało w ustach technorealisty, ale bez AI ani rusz. I właśnie dlatego edukacja, ale edukacja konkretna, odpowiedzialna i transparentna powinna być podstawą.



