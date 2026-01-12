REKLAMA
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?

5G od sieci Play jest dostępne w wielu miastach w Polsce. Sprawdzamy, jak wygląda mapa zasięgu fioletowego telekomu w 2026 r. i jakie miasta obejmuje już teraz sieć 5. generacji tego operatora, w tym ta wykorzystująca pasmo C.

Piotr Grabiec
mapa-polski-5g-zasieg-play-2026-01
W naszym kraju 5G jako pierwszy uruchomił Plus już w 2020 r, ale pozostałe telekomy nie pozostały długo w tyle. Dołączył do nich również Play, który stale rozwija swoją fioletową sieć 5. generacji, chociaż na aukcję 5G w Polsce, która uwolni dodatkowe częstotliwości, czekaliśmy latami.

5G - mapa zasięgu w Polsce

Sieci komórkowe stale się rozwijają. Operatorzy infrastrukturalni stawiają nowe stacje bazowe i modyfikują istniejące. Dzięki temu stosunkowo szybko udało się pokryć wiele miast i miejscowości zasięgiem 5G. To, gdzie można skorzystać z łączności 5. generacji, widać na mapach zasięgu.

Co przy tym istotne, na początku 2024 r. w naszym kraju ruszył jeszcze szybszy internet 5. generacji. Możliwe to było dzięki zakończeniu aukcji 5G oraz udostępnieniu operatorom nowych pasm częstotliwości z pasma C. Jednym z telekomów, który przyspieszył 5G, był Play.

Sprawdź mapy zasięgu 5G u pozostałych operatorów:

Po internecie krąży wiele map zasięgu sieci telefonii komórkowych, w tym te, które pokazują, gdzie powinniśmy mieć dostęp do 5G. Niektóre z takich map opierają się o np. zezwolenia wydane przez UKE na budowę stacji bazowych, wiec mogą nie mieć idealnego przełożenia na rzeczywistość.

Play 5G. Mapa zasięgu - Polska

Aktualna mapa zasięgu 5G od Play. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)
Aktualna mapa zasięgu 5G od Play. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Operatorzy tacy jak Play dzielą się jednak swoimi mapami zasięgu. Dzięki temu można sprawdzić, w jakich lokalizacjach sieć 5. generacji powinna być dostępna. Warto im się przyjrzeć i sprawdzić przed podpisaniem umowy, czy skorzystamy z 5G w domu, w pracy itp.

Archiwalna mapa zasięgu 5G od Play. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 23 maja 2025 r.)
Archiwalna mapa zasięgu 5G od Play. Ciemny fiolet: na zewnątrz i wewnątrz. Jasny fiolet: na zewnątrz (zrzut ekranu: 1 marca 2024 r.)
Archiwalna mapa zasięgu 5G od Play. Ciemny fiolet: na zewnątrz i wewnątrz. Jasny fiolet: na zewnątrz (zrzut ekranu: 23 września 2022 r.)

Play 5G. Mapa zasięgu - Warszawa

Play pokrywa zasięgiem sieci 5G dziesiątki miast i miejscowości i to w różnym stopniu. Dla przykładu w stolicy można uzyskać dostęp do fioletowego 5G w większości dzielnic, a także w wielu lokalizacjach znajdujących się już poza granicami Warszawy.

Aktualna mapa zasięgu 5G od Play - Warszawa i okolice. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)
Aktualna mapa zasięgu 5G od Play - Warszawa i okolice. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 9 stycznia 2026 r.)

Zasięg fioletowej sieci cały czas się przy tym poprawia. W przypadku stolicy udało się operatorowi pokryć już większość obszaru, a wiele dzielnic ma dostęp do szybszego 5G na paśmie C. Nie dotyczy to jednak stolicy - wiele okolicznych miejscowości również ma już szybki fioletowy internet.

Archiwalna mapa zasięgu 5G od Play - Warszawa i okolice. Ciemny fiolet: 5G pasmo C; średni: 5G; jasny: 4G LTE (zrzut ekranu: 23 maja 2025 r.)

Mapa zasięgu 5G nie jest częścią oferty Play

Operator na swojej mapie zasięgu swego czasu zaznaczał ciemnym kolorem fioletowym miejsca, gdzie powinniśmy mieć dobry zasięg sieci 5. generacji zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, ale to się zmieniło. Teraz mamy jedną mapkę dla 5G w paśmie C, zwykłego 5G i 4G LTE.

Play zaznacza na swojej stronie internetowej, że mapa zasięgu „jest orientacyjna i nie może być podstawą do zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych”. Mimo to warto od niej rozpocząć sprawdzanie, czy będziemy mieć zasięg 5G w miejscu zamieszkania lub zakładzie pracy.

Artykuł ukazał się po raz pierwszy na spidersweb.pl 5 lipca 2021 r. Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2026 r.

Piotr Grabiec
12.01.2026 08:06
Tagi: 5GmapyPlay
