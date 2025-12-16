Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę

Ładowanie...

Samsung właśnie wprowadził najnowszy system operacyjny na zegarki Galaxy wydane ponad cztery lata temu w 2021 r. - serię Watch 4. To pierwsza generacja smartwatchy koreańskiego producenta ze wsparciem systemu Google Wear OS. Trochę to trwało, ale powoli każdy może skorzystać.

One UI 8 Watch dla wszystkich. Sprawdź, czy nie przegapiłeś

Tegoroczna seria Watch 8 i Ultra 2025 działały na One UI 8 Watch od wyciągnięcia z pudełka. Na starsze modele trzeba było jednak trochę poczekać - w pierwszej kolejności w lipcu oprogramowanie trafiło na Galaxy Watch Ultra z 2024 r. Potem seria Watch 7 została uaktualniona w październiku.

Następnie starsze generacje otrzymywały aktualizacje stopniowo w kolejnych miesiącach:

Galaxy Watch 6 i Watch 6 Classic - od połowy listopada;

Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro - na początku grudnia;

Galaxy Watch FE - drugi tydzień grudnia.

Teraz, od 15 grudnia Samsung rozpoczął wdrożenie systemu operacyjnego Wear OS 6 od Google z nakładką systemową One UI 8 Watch dla serii Galaxy Watch 4. Samsung często podchodzi do swojego sprzętu w taki sposób, że na początku aktualizuje najnowsze modele, by na samym końcu - kilka tygodni lub miesięcy później - uaktualnić najstarsze urządzenia.

Między rozpoczęciem aktualizacji na pierwszych zegarkach Samsunga a wdrożeniem na serię Watch 4 minęło niemal pół roku. Mimo wszystko było warto czekać. Jest duża szansa, że jeśli macie starszy smartwatch Galaxy, jeszcze nie wykonaliście aktualizacji. Na zegarkach rzadko kiedy uaktualnienie wykonuje się automatycznie, ponieważ do tego procesu wymagane jest podłączenie do ładowarki.

Teoretycznie posiadacze wszystkich serii oprócz Watch 4 powinni mieć gwarantowane uaktualnienie. W przypadku zegarków Samsunga wydanych w 2021 r. aktualizacja może być dostępna dopiero za kilka dni. Pamiętajmy, że producent nie wprowadza uaktualnień w jednym dniu na cały świat, tak jak np. Apple, tylko podchodzi do nich regionalnie.

Mimo wszystko warto zajrzeć do ustawień zegarka. Jeśli zaktualizujecie swój zegarek do najnowszej wersji, zyskacie mnóstwo przydatnych zmian takich jak: ulepszenia interfejs czy nowe funkcje zdrowotne, takie jak poradnik spania, obciążanie naczyniowe czy trener biegania.

Albert Żurek 16.12.2025 18:34

