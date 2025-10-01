#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk

Od 1 października wystartował system kaucyjny. Nie minęła doba jego funkcjonowania, a producenci napojów już znaleźli sposób na jego obejście. Halo, UOKiK, sprawa jest.

Paweł Grabowski
System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk
REKLAMA

System kaucyjny właśnie wystartował. Od rana czytamy z udawanym zdziwieniem, że Polska nie jest na niego gotowa. Chaos, różne butelki, niedziałające automaty, a do tego nie do końca jasne zasady, sprawiły, że nie jest dobrze i jeszcze długo nie będzie. Zastanawiałem się, co zrobią producenci, żeby uniknąć systemu kaucyjnego i właśnie się dowiedziałem. Takiej bezczelności nie widziałem od lat.

System kaucyjny w Polsce obejmuje następujące typy opakowań:

  • butelki plastikowe (PET) o pojemności do 3 litrów,
  • puszki metalowe do 1 litra,
  • szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra (od 1 stycznia 2026 r.)
REKLAMA

Przy czym nie wszystkie butelki są objęte systemem kaucyjnym - nie dotyczy opakowań po mleku i jogurtach. Wysokość kaucji jest stała, niezależnie od producenta i sklepu, w którym nabyliśmy butelkę i wynosi:

  • butelki PET na napoje o pojemności do 3 l - 0,50 zł,
  • metalowe puszki na napoje o pojemności do 1 l - 0,50 zł,
  • szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l - 1 zł.

Tyle teorii, a teraz czas na pokaz bezczelności producentów napojów. Lepiej się trzymajcie.

System kaucyjny już działa. Producenci znaleźli sposób na jego ominięcie

Mam już swoje lata, więc spędzam trochę czasu, polując na promocje, a najlepsze efekty daje przeglądanie gazetek promocyjnych. Otworzyłem tę, która zachwala zakupy w niemieckim Kauflandzie i co widzę? Igranie z przepisami.

Zobaczcie na pojemność tej Ustronianki. Wynosi 3,001 l, więc nie łapie się na system kaucyjny, a jej cena jest niebywale atrakcyjna. Tym sposobem producent omija system już w pierwszym dniu jego działania i puszcza oczko do klientów - patrzcie, mam rozwiązanie, żebyście nie musieli płacić przy kasie 50 groszy za moją butelkę. To innowacja na miarę naszych możliwości, w końcu szczycimy się tym, że nie daliśmy się okupantowi i PRL-owi, bo we krwi mamy niechęć do stosowania się do przepisów i naginania ich do naszych potrzeb.

Najgorsze jest to, że w internecie czytam zachwyty nad sprytem producenta, na tym jak wyprowadził w pole polskich urzędników i głupią Unię, mimo że ta akurat ma sensowne regulacje, zwłaszcza te o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta za oferowany produkt, a które nie zostały przyjęte przez rządzących. Ta butelka w końcu będzie droższa, bo to i tak konsument płaci kaucję, a nie producent. I teraz się cieszycie, ale jeszcze zapłaczecie, bo w końcu dojdą do was podwyżki opłaty za wywóz odpadów komunalnych. I wtedy brutalnie dowiecie się, że energię spożytkowaną na takie innowacje, można było przeznaczyć na lobbowanie za zmianą przepisów na bardziej życiowe.

REKLAMA

Więcej na temat systemu kaucyjnego w Polsce na Spider's Web:

REKLAMA
Paweł Grabowski
01.10.2025 08:02
Tagi: kaucja za butelkiSystem kaucyjny
Najnowsze
7:29
Oto co dzieje z nieodebraną kaucją za butelki. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2025-10-01T07:29:03+02:00
6:39
Księżyc naprawdę ma dwie twarze. Mniej ciepła, mniej życia i więcej pytań
Aktualizacja: 2025-10-01T06:39:00+02:00
6:10
"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii
Aktualizacja: 2025-10-01T06:10:00+02:00
5:58
Ukryte ładunki w diamentach. To one przyśpieszą pecety
Aktualizacja: 2025-10-01T05:58:00+02:00
5:42
Z laboratorium na orbitę. To paliwo obniży koszty lotów
Aktualizacja: 2025-10-01T05:42:00+02:00
19:53
Kto naprawdę wynalazł żelazo? Odpowiedź kryje się w Gruzji
Aktualizacja: 2025-09-30T19:53:45+02:00
19:20
Zmiana czasu nas zabija. Mają na to mocne dowody
Aktualizacja: 2025-09-30T19:20:23+02:00
19:14
Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń
Aktualizacja: 2025-09-30T19:14:57+02:00
18:02
Wraca największa porażka Apple'a. Nowy pasek ma ją uratować
Aktualizacja: 2025-09-30T18:02:50+02:00
17:55
Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis
Aktualizacja: 2025-09-30T17:55:46+02:00
17:46
WhatsApp z masą nowości. Możesz je sprawdzić już teraz
Aktualizacja: 2025-09-30T17:46:09+02:00
17:13
Teraz YouTube całuje pierścień. Zapłaci Trumpowi miliony dolarów
Aktualizacja: 2025-09-30T17:13:34+02:00
17:12
Chiński sposób na kradzieże papieru toaletowego. Obejrzyj reklamy albo płać
Aktualizacja: 2025-09-30T17:12:11+02:00
16:23
DeathAdder V4 Pro i BlackShark V3 Pro to duet na lata, jeśli grasz i pracujesz tym samym sprzętem
Aktualizacja: 2025-09-30T16:23:58+02:00
16:14
Kosmos zadzwonił. "Najwyraźniejszy obraz natury czarnych dziur"
Aktualizacja: 2025-09-30T16:14:13+02:00
15:15
Europa rzuca wyzwanie Muskowi. Buduje swoją rakietę
Aktualizacja: 2025-09-30T15:15:28+02:00
14:56
Google ma nowe logo. Zauważyłeś w ogóle?
Aktualizacja: 2025-09-30T14:56:15+02:00
13:43
iPhone pożera baterie w imię wyglądu. I to brzydkiego
Aktualizacja: 2025-09-30T13:43:13+02:00
12:44
K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony
Aktualizacja: 2025-09-30T12:44:18+02:00
12:02
Ameryka szykuje się do wojny. 12 rodzajów broni w trybie alarmowym
Aktualizacja: 2025-09-30T12:02:02+02:00
11:15
iOS 26.0.1. naprawia wkurzające błędy. Nie zwlekaj z instalacją
Aktualizacja: 2025-09-30T11:15:17+02:00
10:44
OpenAI robi własnego "TikToka" z botami. Trudno brać to serio
Aktualizacja: 2025-09-30T10:44:42+02:00
9:49
System kaucyjny - wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-30T09:49:51+02:00
9:01
Najlepsza mysz biurowa na świecie wibruje. Logitech MX Master 4 - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:54+02:00
9:01
Polujesz na nowego iPhone’a? 5 powodów, by kupić go w Orange
Aktualizacja: 2025-09-30T09:01:00+02:00
8:22
Kontrola rodzicielska w ChatGPT. Wymusiły ją tragedie
Aktualizacja: 2025-09-30T08:22:18+02:00
7:55
EA Sports FC 26 powinno mieć twarz Buffona, nie Zlatana - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-30T07:55:28+02:00
7:40
Kolejna firma jak Apple. Po co komu taki telefon?
Aktualizacja: 2025-09-30T07:40:35+02:00
6:58
Tomasz Hajto sprzedaje swój wizerunek. Kosztuje 369 zł brutto
Aktualizacja: 2025-09-30T06:58:00+02:00
6:33
Pollock malował zakazanym kolorem. Odkryli jego tajemnicę
Aktualizacja: 2025-09-30T06:33:00+02:00
6:20
Chiny tną emisje. To może uratować lub pogrzebać klimat
Aktualizacja: 2025-09-30T06:20:00+02:00
6:01
Najcieńszy Samsung lepszy od najsmuklejszego iPhone'a. Bateria nie zawodzi
Aktualizacja: 2025-09-30T06:01:00+02:00
20:55
Daj napiwek kurierowi. Nowa usługa InPost to żart kapitalizmu
Aktualizacja: 2025-09-29T20:55:56+02:00
20:50
mBanku z dużą zmianą. Jutro możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-09-29T20:50:28+02:00
19:56
Tak szybko ładują się nowe iPhone’y 17. Apple wreszcie odrobił pracę domową
Aktualizacja: 2025-09-29T19:56:27+02:00
19:50
Awaria Messengera. Są problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości
Aktualizacja: 2025-09-29T19:50:55+02:00
19:30
W tej grze sterujesz głową i słuchawkami. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-29T19:30:36+02:00
18:01
Ziemię uratował kosmiczny przypadek. Była sucha i martwa
Aktualizacja: 2025-09-29T18:01:39+02:00
17:18
Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna
Aktualizacja: 2025-09-29T17:18:25+02:00
17:11
Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:11:02+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA