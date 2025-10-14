REKLAMA
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest

Wygląda na to, że Facebook znowu stanie się miejscem, na którym będzie można znaleźć nową pracę. Przydatna opcja powróci na platformę po kilku latach nieobecności.

Albert Żurek
Oferty pracy na platformie Marka Zuckerberga już wcześniej były dostępne w Polsce. Rozwiązanie jednak zostało usunięte - nie tylko z polskiej wersji Facebooka, ale ogólnie na całym świecie. Teraz dowiedzieliśmy się, że opcja zostanie przywrócona w bardziej przystępny sposób.

Facebook z ofertami pracy z prawdziwego zdarzenia. W zakładce, którą dobrze znasz

Obecnie pracodawcy również korzystają z Facebooka, aby ogłaszać oferty prac - nawet mimo faktu, iż nie mają do tego dedykowanego narzędzia. Obecnie szukający pracowników robią to nieoficjalnymi metodami.

Niebawem powinno się to zmienić. Twórcy poinformowali, że platforma udostępniła nowe wydanie ofert pracy. Te również będą pojawiały się w lubianej przez Polaków zakładce Marketplace. Z perspektywy użytkownika będzie wyglądało to tak, że będzie miał do dyspozycji przycisk "Oferty pracy".

Podobnie jak w przypadku innych ofert (takich jak sprzedaż lub usługi typu korepetycje) korzystający ma mieć też opcję filtrowania i sortowania - np. względem specjalizacji. Ma to ułatwić znalezienie ofert możliwie najbliższych naszego miejsca zamieszkania. Oferty mają też mieć wyświetloną stawkę godzinową, informację czy jest to praca na pełen etat, czy tylko jego część oraz oczywiście opis z wymaganiami i obowiązkami.

Facebook ma także ułatwić kontakt z ogłoszeniodawcami - ten będzie realizowany przez Messengera tak jak w przypadku innych ofert dostępnych na Facebook Marketplace. Z perspektywy pracodawcy wygląda to w taki sposób, że będzie mógł tworzyć własne ogłoszenia dedykowanym przyciskiem lub poprzez narzędzia Meta Business, jeśli jest się właścicielem konta firmowego na Facebooku.

Oferty pracy na platformie Marka Zuckerberga będą pojawiać się także w innych miejscach poza Marketplace - np. na lokalnych oraz tematycznych grupkach stworzonych do poszukiwania pracy oraz stronach, za które odpowiada przedsiębiorstwo.

Facebook twierdzi, że w funkcji wykorzystuje spersonalizowane rekomendacje: wyróżnia oferty na podstawie przeglądanych wcześniej ofert. Aby skorzystać z rozwiązania, użytkownik musi mieć skończone 18 lat. Niepełnoletni korzystający z platformy nie będą widzieć ofert pracy w Marketplace.

Są ograniczenia, których ta funkcja potrzebuje

Przynajmniej na początku opcja ma być dostępna w Stanach Zjednoczonych. Nie ma informacji dotyczącej udostępnienia jej poza USA. Patrząc na to, że Marketplace jest dostępny (i popularny) także w Polsce, naturalnym krokiem wydaje się wdrożenie jej na inne rynki. Opcja wygląda na przydatną - niezależnie czy osoby młodsze szukają pierwszej pracy dorywczej, czy ktoś inny, bardziej doświadczony chce znaleźć pracę.

Grupki Facebooka i Marketplace już wcześniej nieoficjalnie były świetnymi narzędziami do szukania ofert, tyle że przez fakt braku oficjalnego wsparcia użytkownicy mogli zawierać nieprawdziwe oferty (lub oszustwa). Natomiast funkcja lokalnych ofert pracy na Facebooku wymaga od tworzących ofert przestrzegania regulaminu - oferty nie mogą promować nielegalnej działalności i nie mogą wprowadzać w błąd.

Albert Żurek
14.10.2025 18:18
Tagi: FacebookMedia społecznościowePraca
