REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton

Zmieniają się przystanki, ale beton żegnają też torowiska. I to bardzo ważna zmiana.

Adam Bednarek
zielen w miescie
REKLAMA

Coraz częściej miasta stawiają na zielone przystanki. Sam dach pokryty trawą to krok w dobrą stronę, ale za mały – zmienić musi się całe otoczenie. To powoli już się dzieje w wielu polskich miejscowościach.

REKLAMA

Na tym zielona rewolucja jednak się nie kończy

– Niegdyś tory w miastach były przestrzenią, gdzie dominował beton i stal, nagrzewającą się latem do ekstremalnych temperatur i potęgującą hałas. Teraz to miejsce, które można zagospodarować, aby poprawiać miejski mikroklimat. Dzięki odpowiednio dobranym systemom izolacji i warstwom wspierającym roślinność, torowisko może skutecznie gromadzić wodę opadową, obniżać temperaturę otoczenia i pozostawać trwałe przez wiele lat intensywnego użytkowania – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.

Jak sprawdziła firma, powołując się na dane udostępniane przez miasta, najwięcej zielonych torowisk jest na dziś w Warszawie – już prawie 50 km. Stolicę goni Łódź z ponad 30 km, a podium zamyka Kraków, gdzie długość trawiastych tramwajowych szlaków wynosi co najmniej 28 km.

Pod tramwajami rośnie jednak nie tylko trawa

My widzimy rosnące mieszanki traw lub rozchodniki, czyli rośliny odporne na trudne warunki miejskie. Nie straszna im susza i wysokie temperatury. Niżej, jak opisuje Dörken, znajduje się warstwa wegetacyjna, która odpowiada za wzrost. Głębiej zaś warstwy separacyjne i drenażowe odprowadzają nadmiar wody i chronią konstrukcję przed przerastaniem korzeni. Do tego dochodzi izolacja i maty wibroizolacyjne, tłumiące drgania i zmniejszające poziom hałasu.

Dzięki temu torowisko staje się nie tylko bezpiecznym fragmentem sieci tramwajowej, ale też elementem zielonej infrastruktury, który chłodzi przestrzeń, poprawia estetykę i wprowadza przyrodę w miejsca, gdzie do tej pory dominował beton – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.

Podobnie jak zielone przystanki, tak i zielone torowiska sprawiają, że otoczenie zatrzymuje wodę niczym gąbka, poprawia się jakość powietrza, a w okolicy jest nieco ciszej. Według badań roślinna warstwa sprawa, że poziom hałasu związany z przejazdem tramwajów obniża się nawet o 2–4 dB(A).

- Zielone torowiska pokazują, że nawet tak techniczne obiekty mogą pełnić dodatkowe funkcje: obniżać temperaturę w mieście, poprawiać retencję wód opadowych czy zmniejszać hałas. Oczywiście ich budowa jest bardziej złożona niż w przypadku tradycyjnych torowisk, jednak korzyści, jakie przynoszą mieszkańcom i środowisku, sprawiają, że to inwestycja zdecydowanie warta realizacji. To kierunek, w którym powinny zmierzać nowoczesne miasta – tworząc przestrzenie nie tylko funkcjonalne, ale też przyjazne mieszkańcom i naturze – dodaje Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.

Cieszy mnie ta zmiana

Podoba mi się kierunek, w którym zmierzają polskie miasta. Oczywistym jest, że chciałoby się więcej zieleni, ale i tak po latach betonowania przestrzeni i pozbywania się wszystkiego, co zielone, zmiana jest kolosalna i widoczna. Nawet drobne fragmenty oddaje się roślinom. Róg przy przejściu dla pieszych? Proszę bardzo, czemu nie – niech posłuży za mini-ogródek. Dawny betonowy plac? Niech będzie małym parkiem w środku miasta.

REKLAMA

Skoro nawet torowisko może być zielone, to włodarze nie mają wymówek – zazielenić da się naprawdę wiele przestrzeni. I warto z tej szansy skorzystać, żeby w miastach żyło nam się lepiej.

REKLAMA
Adam Bednarek
14.09.2025 07:51
Tagi: miastamiasto przyszłościtramwajeTransport
Najnowsze
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
10:30
Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-12T10:30:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA