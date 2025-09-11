REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo

Qualcomm zaprezentował Quick Charge 5+, nowy standard, który zamiast ścigać się na waty, stawia na inteligentne i chłodne ładowanie. Najlepsze jest to, że z jego zalet skorzystasz, nawet nie zmieniając telefonu.

Oliwier Nytko
Darmowa aktualizacja. Twój telefon naładuje się szybciej i chłodniej
REKLAMA

Qualcomm od ponad dekady rozwija standard szybkiego ładowania Quick Charge, który zasila miliardy urządzeń na całym świecie. 

Przełomem była zaprezentowana w 2020 r. wersja Quick Charge 5, która wprowadziła obsługę mocy przekraczającej 100 W. Pozwoliło to naładować baterię o pojemności 4500 mAh od 0 do 50 proc. w zaledwie pięć minut, co stało się nowym punktem odniesienia w branży.

REKLAMA

Oto Quick Chrage 5+

Najnowsza odsłona, Quick Charge 5+, nie jest rewolucją w prędkości, a ewolucją w inteligencji działania. Technologia koncentruje się na rozwiązaniu problemu przegrzewania, które często towarzyszy ładowaniu z wysoką mocą.

System inteligentnie dostosowuje napięcie i natężenie prądu (do 20 V przy 7 A), wykorzystując niższe napięcie przy wyższym natężeniu, aby zminimalizować generowanie ciepła. Całość uzupełnia zaawansowany system bezpieczeństwa, obejmujący m.in. 8 poziomów ochrony napięciowej i 3 poziomy ochrony termicznej.

Główną ideą stojącą za Quick Charge 5+ jest zapewnienie maksymalnej wydajności bez kompromisów. Podczas gdy wiele konkurencyjnych rozwiązań skupia się wyłącznie na osiąganiu jak najwyższych wartości watów, często kosztem wysokich temperatur, Qualcomm przyjął bardziej zrównoważone podejście. Nowy standard ma na celu utrzymanie chłodnej pracy urządzenia, co przekłada się na stabilne działanie i lepszą kondycję baterii w dłuższej perspektywie.

Chłodne ładowanie w praktyce

W praktyce oznacza to dwie kluczowe korzyści dla użytkownika. Po pierwsze, można komfortowo korzystać z telefonu podczas ładowania, nawet przy wymagających zadaniach, takich jak granie czy streaming, bez obawy o spadek wydajności spowodowany przegrzaniem. Po drugie, niższe temperatury pracy podczas uzupełniania energii ograniczają degradację ogniwa, co bezpośrednio wpływa na wydłużenie żywotności baterii w smartfonie.

Qualcomm podaje że Quick Charge 5+ to również większa efektywność energetyczna. Technologia potrafi zidentyfikować podłączone urządzenie i zoptymalizować dostarczaną moc, co nie tylko ogranicza straty energii, ale może również wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji akcesoriów.

Darmowa aktualizacja dla wszystkich?

Największą zaletą nowego standardu jest jednak to, że korzyści z chłodniejszego i bardziej wydajnego ładowania stają się dostępne bez konieczności wymiany smartfona czy ładowarki.

Dzięki wstecznej kompatybilności praktycznie każdy, kto posiada urządzenie i akcesorium zgodne z Quick Charge 2.0 lub nowszym, odczuje poprawę. To sprawia, że Quick Charge 5+ jest swego rodzaju darmową aktualizacją dla całego ekosystemu, która czyni szybkie ładowanie bardziej praktycznym i bezpiecznym w codziennym użytkowaniu.

REKLAMA

Przeczytaj więcej o ładowaniu:

REKLAMA
Oliwier Nytko
11.09.2025 16:07
Tagi: ładowanieŁadowarkiQualcommquick chargeSzybkie ładowanie
Najnowsze
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA