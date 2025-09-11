Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo

Ładowanie...

Qualcomm od ponad dekady rozwija standard szybkiego ładowania Quick Charge, który zasila miliardy urządzeń na całym świecie.

Przełomem była zaprezentowana w 2020 r. wersja Quick Charge 5, która wprowadziła obsługę mocy przekraczającej 100 W. Pozwoliło to naładować baterię o pojemności 4500 mAh od 0 do 50 proc. w zaledwie pięć minut, co stało się nowym punktem odniesienia w branży.

Oto Quick Chrage 5+

Najnowsza odsłona, Quick Charge 5+, nie jest rewolucją w prędkości, a ewolucją w inteligencji działania. Technologia koncentruje się na rozwiązaniu problemu przegrzewania, które często towarzyszy ładowaniu z wysoką mocą.

System inteligentnie dostosowuje napięcie i natężenie prądu (do 20 V przy 7 A), wykorzystując niższe napięcie przy wyższym natężeniu, aby zminimalizować generowanie ciepła. Całość uzupełnia zaawansowany system bezpieczeństwa, obejmujący m.in. 8 poziomów ochrony napięciowej i 3 poziomy ochrony termicznej.

Główną ideą stojącą za Quick Charge 5+ jest zapewnienie maksymalnej wydajności bez kompromisów. Podczas gdy wiele konkurencyjnych rozwiązań skupia się wyłącznie na osiąganiu jak najwyższych wartości watów, często kosztem wysokich temperatur, Qualcomm przyjął bardziej zrównoważone podejście. Nowy standard ma na celu utrzymanie chłodnej pracy urządzenia, co przekłada się na stabilne działanie i lepszą kondycję baterii w dłuższej perspektywie.

Chłodne ładowanie w praktyce

W praktyce oznacza to dwie kluczowe korzyści dla użytkownika. Po pierwsze, można komfortowo korzystać z telefonu podczas ładowania, nawet przy wymagających zadaniach, takich jak granie czy streaming, bez obawy o spadek wydajności spowodowany przegrzaniem. Po drugie, niższe temperatury pracy podczas uzupełniania energii ograniczają degradację ogniwa, co bezpośrednio wpływa na wydłużenie żywotności baterii w smartfonie.

Qualcomm podaje że Quick Charge 5+ to również większa efektywność energetyczna. Technologia potrafi zidentyfikować podłączone urządzenie i zoptymalizować dostarczaną moc, co nie tylko ogranicza straty energii, ale może również wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji akcesoriów.

Darmowa aktualizacja dla wszystkich?

Największą zaletą nowego standardu jest jednak to, że korzyści z chłodniejszego i bardziej wydajnego ładowania stają się dostępne bez konieczności wymiany smartfona czy ładowarki.

Dzięki wstecznej kompatybilności praktycznie każdy, kto posiada urządzenie i akcesorium zgodne z Quick Charge 2.0 lub nowszym, odczuje poprawę. To sprawia, że Quick Charge 5+ jest swego rodzaju darmową aktualizacją dla całego ekosystemu, która czyni szybkie ładowanie bardziej praktycznym i bezpiecznym w codziennym użytkowaniu.

