/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik

Spotkała mnie straszna rzecz - ładowarka nie chciała naładować mojego telefonu. Byłem o krok od odkrycia międzynarodowego spisku, ale spróbowałem jednego triku. Teraz wiem, co zrobić, jeżeli ładowarka nie chce współpracować.

Paweł Grabowski
Nie działa ci ładowarka? Wypróbuj ten trik
REKLAMA

Na testy przyleciał do mnie Pixel 10 Pro XL, który zgodnie z przepisami unijnymi nie ma w zestawie ładowarki. To znamienne, że kiedyś ten brak wprowadził Apple, bo jest firmą, która wyssie z klientów ostatnie dolary. A wszystko odbyło się pod płaszczykiem ekologii. Wtedy to krytykowano, a parę lat później taką narrację podłapała Unia Europejska, wprowadziła odpowiednie regulacje, przez co nie znajdziemy w 2025 r. zestawu sprzedażowego z ładowarką. Oczywiście możemy kupić ją oddzielnie, dzięki czemu będzie mogła przylecieć z Chin, czy innego miejsca, gdzie powstaje, zapakowana w duży i nikomu niepotrzebny karton, ale jakoś nikt nie mówi o wytworzeniu ogromnego śladu węglowego, który nie miałby miejsca, gdyby ładowarka znajdowała się od razu w pudełku ze smartfonem. Zostawmy to jednak na boku, bo jak mówią w krainie pomarańczowego prezydenta - nie obwiniaj gracza, obwiniaj grę.

REKLAMA

Nowy Pixel 10 Pro XL, o którym nie mogę wam zbyt wiele powiedzieć, obsługuje ładowanie z mocą 45 W. Tak się składa, że w domu mam ładowarki od Huawei i Honora, które obsługują taką moc. Podłączyłem je i przeżyłem szok - wyświetlił mi się komunikat - sprawdź akcesoria ładujące, ładowanie niemożliwe. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje.

Telefon się nie ładuje, wypróbuj ten trik

Za dużo ostatnio przebywam w internecie, więc momentalnie uruchomiłem tryb: to spisek. Widziałem to już oczami wyobraźni - wielkie korporacje walczą z chińskimi firmami. Moją teorię spisku podsycił fakt, że na tych samych ładowarkach nie dało się naładować iPhone'a 15. Wiedziałem już, że jestem na dobrym tropie, więc musiałem poznać przyczynę tego spisku. Zacząłem wnikać głębiej w uniwersum ładowarek. Przypomniałem sobie, że mam w domu jeszcze ładowarkę od Realme, która uruchomiła ładowanie Pixela i iPhone'a. Trochę popsuło mi to szyki, bo najwidoczniej problem nie dotyczy chińskich firm, ale jak każdy porządny entuzjasta teorii spiskowych, miałem przygotowane wytłumaczenie.

Według niego tylko dwie firmy z Chin są dotknięte osobliwym sankcjami na prąd. Co za tym stało? Czy firmy takie jak Google i Apple działają na zlecenie amerykańskiego rządu, który ma na pieńku z Huawei, a Honor kiedyś do niego należał, więc oberwał rykoszetem? Przyciemniłem rolety, uruchomiłem przeglądarkę w trybie incognito z włączonym VPN-em, bo oglądałem za dużo filmów, żeby nie dostrzec wzoru i rosnącego ryzyka, że nagle zniknę. Czułem się jak Mel Gibson w świetnym filmie Teoria Spisku, gdy nagle przyszło olśnienie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/7526.jpg
1/3
photophotophoto

Chodzi o standardy

I to nie moje, bo z racji tego, że podoba mi się BMW X6, to oczywiste, że mam je na niskim poziomie. Chodzi o ładowanie. Pixel, podobnie jak iPhone, wymaga standardu PPS, czyli Programmable Power Supply. Za tą nazwą kryje się technologia dynamicznego dostosowania napięcia i prądu do ładowanego urządzenia. Dzięki niej ładowanie jest efektywne i bardziej oszczędza baterię. Sęk w tym, że to jest standard w ramach szerszej normy USB Power Delivery i ładowarki Huawei i Honora jak najbardziej go obsługują.

Gdzie więc tkwiła przyczyna? W kablu dołączonym do tych ładowarek. On jest zwykłym kablem, nie obsługuje tego standardu, więc dla Pixela czy iPhone'a nie jest ładowarką. Wiem, głupie, ale tak to wygląda w praktyce. Wystarczyła zmiana kabla na jakiś inny i ładowanie ruszyło. Ostatecznie możecie użyć ładowarki od podgrzewacza tytoniu, bo ta działa zawsze.

Dlatego, jeżeli twoja ładowarka nie chce ładować jakiegoś telefonu, to zacznij od zmiany kabla, zanim wyrzucisz ładowarkę do elektrośmieci. Nie wszystkie kable obsługują standardy Power Delivery i warto o tym pamiętać. Schemat postępowania w przypadku braku ładowania powinien wyglądać następująco:

  1. Sprawdzasz, czy ładowarka jest kompatybilna z telefonem,
  2. Sprawdzasz, czy kabel obsługuje Power Delivery lub PPS,
  3. Jeżeli któraś z tych rzeczy nie działa, to wymieniasz na zgodną ze standardami,
  4. Jak nic nie pomoże, to zaczynasz palić, bo podgrzewacze tytoniu działają (może to akurat spisek),
  5. Ostatecznie zamawiasz oryginalną ładowarkę.
REKLAMA

PS: tak, również wolałem wersję, że to spisek, ale niestety rzeczywistość okazała się prozaiczna.

REKLAMA
Paweł Grabowski
31.08.2025 07:00
Tagi: Szybkie ładowanieładowanieŁadowarki
Najnowsze
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA