Jest nowy rodzaj Żabki. Zakupy zrobisz przez całą dobę

Informacja o automatach Żabki serwujących produkty pojawiła się na facebookowej grupie Żappkawka. Jak możemy przeczytać, pierwsze maszyny sieci stanęły m.in. w Poznaniu i Wrocławiu.

Na start Żabka kusi promocją

Po aktywowaniu kuponu w aplikacji za jednego żappsa otrzymać można orzeszki, batona albo napoje.

Jak wyjaśnia administrator facebookowej grupy, podobnie jak w zwykłym sklepie za zakupy w automacie też przyznawane są żappsy. Ceny oraz ewentualne zniżki są takie same jak w stacjonarnych punktach. Z automatu można wyciągać również produkty wymieniane za żappsy.

Czy Żabka będzie chciała stawiać automaty bliżej sklepów – tak by można było sprzedawać produkty przez całą dobę, siedem dni w tygodniu – czy może zamierza skupić się na dworcach, lotniskach i tym podobnych miejscach? Na razie nie znamy szczegółów automatowej ekspansji, ale biorąc pod uwagę popularność tego typu urządzeń w Polsce wszystkie scenariusze wydają się prawdopodobne.

A skoro automaty przyjęły się nawet w pociągach PKP Intercity, to nie zdziwiłaby mnie współpraca z jakimś przewoźnikiem.

Żabka już kilka lat temu testowała swój automat w… szpitalu

W 2022 r. automat vendingowy Żabki stanął w jednym z warszawskich prywatnych szpitali.

– Podczas pobytu w szpitalu pacjenci często mają potrzebę dokonania szybkich zakupów artykułów żywnościowych czy napojów. Taką możliwość stwarza nasz automat, w którym znaleźć można dobrze wszystkim znane produkty z asortymentu sieci Żabka. Dzięki niemu pacjenci, ich bliscy, a także pracownicy szpitala mogą zakupić najwyższej jakości, pożywne dania gotowe, zdrowe kanapki oraz napoje – mówił wówczas Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żaka Polska.

Asortyment, w który została zaopatrzona maszyna, dostosowano do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. Dostępnych było w nim ok. 30 produktów, głównie marek własnych Żabki, m.in. dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk.

Czekamy, jak będzie wyglądać nowe podejście i na czym skupi się sieć: galerie handlowe, dworce, lotniska czy może tylko ulice? Wydawać by się mogło, że w wielu polskich miastach Żabki już są na każdym rogu, ale teraz zielone logo widzieć możemy jeszcze częściej.

Zdjęcie główne: Krzysztof Bubel / Shutterstock

Adam Bednarek 17.09.2025 14:36

