Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO

Polska będzie miała własną łączność satelitarną zapewnianą przez nasze własne satelity. Pieniądze na to da Unia Europejska w ramach KPO.

Bogdan Stech
Z Krajowego Planu Odbudowy Polska przeznaczy aż 2 mld zł na zakup sześciu nowoczesnych satelitów komunikacyjnych. Poza konstelacją satelitów na orbicie, w Polsce powstanie także stacja naziemna, która będzie je obsługiwać.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, satelity znajdą się w czwartej rewizji KPO, która ma wejść w życie już w październiku. Będą to pierwsze tego typu urządzenia pozostające pod polską kontrolą. Nie mówimy więc o dzierżawie czy współpracy z partnerami zewnętrznymi, ale o własnej infrastrukturze kosmicznej.

Rewizja KPO to proces formalnej zmiany polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który polega na aktualizacji zapisów KPO, aby dostosować go do nowych potrzeb i ważniejszych inwestycji.

Naszym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji ważnych społecznie inwestycji i reform. W rewizji będzie też nowa inwestycja wzmacniająca bezpieczeństwo Polski – zakup satelitów oraz budowa stacji je obsługującej. Dzięki któremu Polska będzie mieć większy i w pełni suwerenny dostęp do bezpiecznej łączności satelitarnej - podała w serwisie X Katarzyna Pełczyńska, ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polska dołącza do europejskiego programu IRIS²

Polskie satelity mają zapewnić stabilną i bezpieczną łączność nie tylko dla instytucji państwowych i wojska, ale również wesprzeć systemy obserwacji, ochronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, ochronę infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwo narodowe. A do tego dostarczyć internet tam, gdzie dziś często nie dociera.

Jak dodała Katarzyna Pełczyńska polskie sześć satelitów to nie tylko lokalna inwestycja. To także wkład w europejski system komunikacji satelitarnej IRIS², który ma stać się alternatywą dla takich projektów jak Starlink Elona Muska.

Celem jest stworzenie niezależnej, europejskiej infrastruktury satelitarnej, która zapewni szybki internet, zmniejszy liczbę martwych stref łączności i pozwoli reagować na zagrożenia geopolityczne. To także dostęp do internetu na obszarach wiejskich, aby połączyć się z internetem tam, gdzie nie dociera zasięg klasycznej sieci komórkowej.

Dzięki IRIS² Europa zyskuje coś, czego do tej pory brakowało: własną sieć satelitarną, odporną na zakłócenia i cyberataki. Polska, przeznaczając miliardy z KPO, staje się jednym z kluczowych graczy tego projektu.

Polska przejmuje kosmos

Wydaje się, że przez lata Polska pozostawała na marginesie wyścigu kosmicznego, ograniczając się do roli partnera w projektach ESA. Teraz sytuacja się zmienia. Sześć satelitów, centrum danych i udział w IRIS² to konkretne fundamenty pod naszą suwerenność technologiczną.

W czasach, gdy technologie kosmiczne decydują o gospodarce, bezpieczeństwie i polityce, to krok, który może ustawić Polskę w zupełnie innej lidze.

Bogdan Stech
12.09.2025 11:15
Tagi: SatelityStarlinkUnia Europejska
