Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch

PKO Bank Polski jako pierwszy polski bank udostępnił duży model językowy sztucznej inteligencji. RoBERTa jest dostępna do pobrania za darmo i ma ułatwić pracę z dokumentami w języku polskim.

Malwina Kuśmierek
PKO Bank Polski udostępnia model AI RoBERTa
PKO Bank Polski ogłosił, że jako pierwszy bank w Polsce i jeden z nielicznych w Europie dołączył do platformy Hugging Face, udostępniając swój model językowy oparty na architekturze RoBERTa. To krok, który ma zwiększyć dostępność narzędzi sztucznej inteligencji tworzonych w Polsce i ułatwić ich wykorzystanie w badaniach, biznesie oraz edukacji.

PKO Bank Polski jako pierwszy w kraju udostępnia własny model AI na Hugging Face

PKO Bank Polski na swoim profilu w serwisie Hugging Face opublikował model polish-roberta-8k. Jest to system generatywnej sztucznej inteligencji, który potrafi analizować i rozumieć teksty w języku polskim - zarówno krótkie wiadomości, jak i długie dokumenty liczące nawet kilkanaście stron. Dzięki temu nadaje się do zadań takich jak klasyfikacja dokumentów, wyszukiwanie informacji czy analiza treści.

W odróżnieniu od popularnych rozwiązań z USA, model PKO Banku działa szybciej, jest tańszy w utrzymaniu i lepiej sprawdza się w konkretnych zadaniach, np. w pracy z dokumentami. RoBERTa jest modelem dostępnym do pobrania i uruchomienia lokalnego - nie posiada ona możliwości uruchomienia w przeglądarce tak jak ChatGPT.

Model powstał we współpracy zespołu AI Lab PKO Banku Polskiego oraz ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich - zgodnie ze stronę modelu na Hugging Face, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,2 mln zł. W praktyce oznacza to, że nie jest to tylko wewnętrzne narzędzie banku, ale rozwiązanie, które ma potencjał wspierać rozwój polskiej społeczności badaczy i deweloperów AI.

- Bardzo mnie cieszy, że jako PKO Bank Polski dołączyliśmy do grona twórców sztucznej inteligencji i jesteśmy obecni na platformie Hugging Face. Chcemy, aby polska społeczność naukowa i deweloperska miała dostęp do mocnych, lokalnych modeli, które rozumieją realia językowe i prawne naszego rynku

Jak deklaruje PKO Bank Polski, bank korzysta już z podobnych rozwiązań. Przykładem tego jest wyszukiwarka semantyczna, która pomaga pracownikom w szybkim znajdowaniu regulacji czy procedur, odpowiadając na pytania zadane w naturalnym języku. Według banku takie narzędzia poprawiają jakość obsługi i zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Póki co RoBERTa to projekt skierowany głównie do specjalistów i naukowców, którzy mogą go wykorzystać do własnych badań czy budowy narzędzi. Jednak fakt, że udostępnia go największy polski bank, pokazuje, że sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do sektora finansowego - i może mieć realny wpływ na to, jak w przyszłości będą wyglądały usługi bankowe w Polsce.

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
02.09.2025 11:26
Tagi: PKO BPSztuczna inteligencja (AI)
