Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie

Ładowanie...

Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10.09.2025 od godz. 22:00 do godz. 23:59 09.12.2025 zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129 – ogłosiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W facebookowym wpisie dodano, że ograniczenia nie dotyczą lotnictwa pasażerskiego, ponieważ poziom ograniczenia to FL095 - czyli strefa od ziemi do ok. 3 km wzwyż.

REKLAMA

PAŻP informuje, że od zachodu słońca do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych.

Z kolei od wschodu słońca do zachodu słońca obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem:

załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS,

wojskowych statków powietrznych,

wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE,

o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

W strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych, ale po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego dopuszczone mogą być loty niespełniające powyższych kryteriów.

Chodzi o loty państwowe i lotniczego pogotowia ratunkowego, "wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych oraz związane z ochroną i kontrolą infrastruktury krytycznej".

Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące - podkreśla PAŻP.

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: PAŻP

REKLAMA

Adam Bednarek 11.09.2025 11:52

Ładowanie...