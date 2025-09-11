REKLAMA
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie

Wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski obowiązywać będzie do grudnia.

Adam Bednarek
ograniczony ruch lotniczy
Na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10.09.2025 od godz. 22:00 do godz. 23:59 09.12.2025 zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129 – ogłosiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W facebookowym wpisie dodano, że ograniczenia nie dotyczą lotnictwa pasażerskiego, ponieważ poziom ograniczenia to FL095 - czyli strefa od ziemi do ok. 3 km wzwyż.

PAŻP informuje, że od zachodu słońca do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych.

Z kolei od wschodu słońca do zachodu słońca obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem:

  • załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS,
  • wojskowych statków powietrznych,
  • wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE,
  • o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

W strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych, ale po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego dopuszczone mogą być loty niespełniające powyższych kryteriów.

Chodzi o loty państwowe i lotniczego pogotowia ratunkowego, "wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych oraz związane z ochroną i kontrolą infrastruktury krytycznej".

Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące - podkreśla PAŻP.

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony.

11.09.2025 11:52
