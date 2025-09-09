REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę

OnePlus ma świetny plan pokonania innych najlepszych smartfonów. Sprawi, że jego sztandarowy model na 2026 r. będzie jeszcze tańszy niż poprzednie.

Albert Żurek
OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę
REKLAMA

Tegoroczny OnePlus 13 nie należy do najdroższych smartfonów, a mimo tego konkuruje z najlepszymi: Samsungiem i jego S25 Ultra, Apple'em i iPhonami 16 Pro czy innymi urządzeniami z najwyższej półki. Podobnie było z wcześniejszymi generacjami OnePlusa (szczególnie tymi dawnymi). Wygląda na to, że gigant chce wrócić do korzeni.

REKLAMA

OnePlus 15 będzie jak dawne smartfony OnePlus. Powrót do korzeni pełną parą

Pamiętacie dawne OnePlusy? To właśnie one spopularyzowały miano "zabójcy flagowców", czyli urządzeń oferujących najlepszą wydajność, świetne ekrany, wygląd i wykonanie w niskiej cenie. Takie podejście pozwoliło wejść OnePlusowi 6 oraz OnePlus 7 Pro na wyżyny popularności - telefony bez problemu mogły konkurować z takimi propozycjami jak Galaxy S9, S10, iPhone 11 czy 12.

To nie tak, że niższa cena brała się znikąd. Najczęściej oszczędzano na aparatach, które były co najwyżej dobre. Nowe doniesienie ujawnia, że OnePlus 15 (czyli następca modelu 13 na rok 2026) wykorzysta dawne podejście - smartfon ma kosztować mniej, ponieważ firma zastosuje serię cięć w najdroższych komponentach.

Jednym z nich ma być rezygnacja ze współpracy z marką Hasselblad, która od modelu OnePlus 9 z 2021 r. dostraja funkcje aparatu. Owszem, dzięki temu zdjęcia z OnePlusów zyskały na jakości, ale koszt partnerstwa przechodzi na nas, klientów, którzy muszą zapłacić więcej za telefon. Teraz producent ma pójść jeszcze dalej - w OnePlusie 15 producent ma zastosować mniej zaawansowany zestaw fotograficzny, z gorszym teleobiektywem i aparatem głównym. 

Trzeba jednak pamiętać, że to nie aparaty są najdroższym elementem smartfona. Dużo większą część kosztów pochłania procesor. Szczególnie w najbardziej zaawansowanych telefonach wyposażonych w układy z serii Snapdragon 8. Według raportu Snapdragon 8 Elite kosztuje producentów ok. 190 dol. czyli 800 zł. Dla porównania - w Galaxy S25 kosztującego ok. 3200 zł, sam procesor to aż jedna czwarta kwoty płaconej przez użytkownika.

Na czym OnePlus nie będzie oszczędzać?

OnePlus 15 poza aparatami ma być sztandarowym smartfonem z krwi i kości. W telefonie oczekuje się:

  • ekranu 6,78 cala, OLED, 120 Hz o odświeżeniu 165 Hz;
  • procesora Snapdragon 8 Elite 2;
  • akumulatora o pojemności ok. 7300 mAh;
  • wsparcia ładowania przewodowego 100 W;
  • zestawu trzech aparatów 50 Mpix (główny, szeroki, teleobiektyw 3x);
  • wodoszczelności potwierdzonej standardami IP68 i IP69;
  • systemu Android 16 i nakładki OxygenOS 16.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
OnePlus 13
Media Expert

Smartfon będzie zatem bestią. Jeśli zostanie wyceniony na ok. 4000 zł na premierę, wtedy okaże się naprawdę świetnym wyborem. Przypomnę, że OnePlus 13 podczas debiutu kosztował 4800 zł - dziś można go kupić za mniej niż 3500 zł. Dlatego obecnie jest wartym wyboru urządzeniem.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
09.09.2025 07:54
Tagi: AndroidOnePlusSmartfony
Najnowsze
8:36
Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania
Aktualizacja: 2025-09-09T08:36:11+02:00
7:54
OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę
Aktualizacja: 2025-09-09T07:54:16+02:00
6:58
Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:58:00+02:00
6:55
Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych
Aktualizacja: 2025-09-09T06:55:00+02:00
6:08
Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:08:00+02:00
5:43
Nie wszyscy od razu rzucą się na nowe skanery. Na lotniskach dalej zdenerwują limity
Aktualizacja: 2025-09-09T05:43:00+02:00
22:12
iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą
Aktualizacja: 2025-09-08T22:12:38+02:00
20:57
OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę
Aktualizacja: 2025-09-08T20:57:08+02:00
20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 
Aktualizacja: 2025-09-08T20:45:24+02:00
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA