iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję

Apple jest znany z tego, że w swoich smartfonach stosuje znacznie mniejsze akumulatory niż konkurencja. Aby uzyskać dobre czasy pracy na jednym ładowaniu, nadrabia optymalizacją autorskiego sprzętu oraz systemu operacyjnego iOS. W tym roku będzie jednak zgoła inaczej - iPhone’y pod względem baterii będą przypominać propozycje Samsunga.

iPhone’y 17 wreszcie z dużymi akumulatorami. Apple dogania konkurencję

Informator z serwisu X opublikował grafikę ujawniającą pojemności akumulatorów wszystkich czterech nadchodzących smartfonów Apple’a. Zrzuty obejmuję nie tylko pojemności, ale też producentów baterii oraz ich specyfikacje.

Wartości dla wariantów z fizycznym slotem na karty SIM mają wyglądać następująco:

iPhone 17 - 3692 mAh;

iPhone 17 Pro - 3988 mAh;

iPhone 17 Pro Max - 4832 mAh;

iPhone 17 Air - 3036 mAh.

Dokument ujawnia również warianty pozbawione miejsca na klasyczną, plastikową kartę SIM. iPhone’y obsługujące jedynie technologię eSIM mają mieć jeszcze większe akumulatory:

iPhone 17 - brakuje informacji;

iPhone 17 Pro - 4252 mAh;

iPhone 17 Pro Max - 5088 mAh;

iPhone 17 Air - 3192 mAh.

Aby lepiej zobrazować ulepszenia, wymienię pojemności ubiegłorocznych iPhone’ów 16:

iPhone 16 - 3561 mAh;

iPhone 16 Plus - 4674 mAh;

iPhone 16 Pro - 3582 mAh;

iPhone 16 Pro Max - 4685 mAh.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko iPhone’y 17 ze złączem na kartę SIM, możemy zauważyć, że Apple ulepszy pojemności od ok. 150 mAh (zwykły model) do nawet ponad 400 mAh (wersja Pro). W przypadku najbardziej zaawansowanego Pro Maxa jest to ulepszenie o ok. 200 mAh. iPhone z dopiskiem Air jest zupełną nowością, a więc nie możemy go porównywać z wcześniejszym iPhonem Plus.

Apple już od kilku lat tworzy wersje iPhone’ów pozbawionych wsparcia fizycznych kart SIM (od serii 14), choć te są sprzedawane głównie w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas nie było jednak większych różnic między zwykłymi wariantami iPhone’ów z kartami SIM, jeśli mówimy o pojemnościach akumulatorów. W tym roku może się to zmienić (a przynajmniej na określonych rynkach).

Dokument sugeruje, że modele z eSIM będą mogły liczyć nawet na ok. 700 mAh większe baterie w porównaniu z zeszłorocznymi modelami iPhone 16. Największa różnica dotyczyłaby mniejszego iPhone’a 17 Pro - ok. 700 mAh, natomiast 17 Pro Max miałby akumulator o ok. 400 mAh większy niż poprzednik.

Trudno stwierdzić jednak, czy będą to smartfony przeznaczone na rynek chiński, czy może trafią także w inne zakątki świata. Osobiście nie spodziewałbym się takich urządzeń w Europie i Polsce. Jutro (9 września) po godz. 19:00 dowiemy się, czy Apple nie zaskoczy swoich klientów i nie wprowadzi specjalnych nowych wersji iPhone’ów.

Albert Żurek 08.09.2025 18:02

