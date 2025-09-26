#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom

Nowy algorytm oparty na fizyce pozwala mikroreaktorom jądrowym samodzielnie dostosowywać moc. To rozwiązanie może zmienić energetykę w trudno dostępnych miejscach.

Marcin Kusz
Reaktory jądrowe same sterują mocą. I to bez AI
REKLAMA

Amerykańscy naukowcy opracowali inteligentny algorytm sterujący mikroreaktorami jądrowymi bez użycia AI. Dzięki niemu reaktory potrafią samodzielnie dostosować swoją moc do zapotrzebowania w sposób całkowicie oparty na prawach fizyki i matematyki. To może otworzyć drzwi do ich masowego wdrożenia tam, gdzie dotąd energetyka atomowa była nieosiągalna.

REKLAMA

Reaktory, które myślą fizyką

W świecie opanowanym przez algorytmy sztucznej inteligencji najnowsze osiągnięcie zespołu z Uniwersytetu Michigan wyróżnia się czymś zupełnie przeciwnym – oparciem się na twardej nauce. Naukowcy stworzyli system sterowania mikroreaktorem jądrowym, który potrafi autonomicznie dostosowywać swoją moc do aktualnego zapotrzebowania energetycznego. Nie korzysta przy tym z AI, lecz z czystych obliczeń fizycznych. A co najważniejsze – działa z precyzją sięgającą 0,234 proc. błędu.

Mikroreaktory jądrowe to małe jednostki zdolne do produkcji do 20 MW mocy cieplnej. Ich bezsprzeczną zaletą jest duża mobilność. Bez problemu można je przetransportować do miejsc, gdzie nie dociera tradycyjna sieć energetyczna. Sprawdzą się w odległych wsiach i miasteczkach, na bazach wojskowych, statkach, a także w rejonach dotkniętych katastrofami naturalnymi. Jednak by mogły pracować efektywnie i bezobsługowo, muszą być zdolne do elastycznego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie na energię.

Problem kosztów i bezpieczeństwa

Duże reaktory jądrowe mają załogi, które ręcznie regulują ich moc. W przypadku mikroreaktorów zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach takie rozwiązanie jest zwyczajnie nieopłacalne i niepraktyczne. Właśnie dlatego konieczne było stworzenie systemu, który będzie działał całkowicie autonomicznie, ale również bezpiecznie i w sposób możliwy do certyfikowania. AI, choć potężna, często działa w sposób nieprzewidywalny, co może stanowić przeszkodę w uzyskaniu zgody regulatorów. Nowy algorytm jest w pełni przewidywalny. Opiera się na matematyce i fizyce, a jego działanie można dokładnie przeanalizować i uzasadnić.

Jak to działa?

Przy tworzeniu zespół skoncentrował się na modelu reaktora typu HTGR (High-Temperature Gas-Cooled Reactor), konkretnie jego mikroreaktorowej wersji Holos-Quad. To konstrukcja, w której zamiast klasycznych prętów kontrolnych zastosowano obracające się bębny sterujące otaczające rdzeń reaktora. Gdy są ustawione do wnętrza, moc maleje, a gdy odwracają się plecami – rośnie.

Działaniem tych bębnów steruje algorytm oparty na tzw. modelu predykcyjnym. Metoda ta zakłada przewidywanie przyszłych stanów reaktora na podstawie aktualnych danych i dobieranie takich działań, które zminimalizują odchylenie od celu. W tym przypadku odpowiedniej mocy cieplnej.

Rozwiązanie zostało przetestowane z pomocą zaawansowanego zestawu narzędzi symulacyjnych PROTEUS, który służy do analizy fizyki reaktorowej z wysoką dokładnością. W trakcie symulacji reaktor był w stanie zwiększać lub zmniejszać swoją moc o 20 proc. na min, zachowując przy tym wręcz ekstremalną precyzję i nie przekraczając założonych limitów bezpieczeństwa.

To może być koniec kompromisów

Do tej pory projektowanie reaktorów i ich systemów sterowania odbywało się oddzielnie. Najpierw powstawała konstrukcja reaktora, a dopiero później próbowano do niej dopasować odpowiedni system kontroli. Zespół z Michigan postawił na zupełnie inne podejście – zaprojektowanie obu elementów równolegle. Dzięki temu mikroreaktory nowej generacji będą nie tylko niezawodne, ale i znacznie tańsze w utrzymaniu.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Co równie istotne, badania przeszły pomyślnie testy wrażliwości. Algorytm zachowywał się stabilnie i skutecznie w szerokim zakresie parametrów wejściowych. To otwiera drzwi do dalszych prac nad wdrożeniem mikroreaktorów z autonomicznym systemem sterowania, które będą mogły działać nawet w ekstremalnych warunkach. I to bez udziału człowieka.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
26.09.2025 12:05
Tagi: atomEnergia jądrowanaukowcyreaktory jądrowe
Najnowsze
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA